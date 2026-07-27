Бездомен тунизиец уби италиански журналист

26-годишен бездомен тунизиец е задържан за убийството на италианския журналист Луиджи Еспозито, предаде ANSA.

Мъжът е признал престъплението, но разследващите все още не са обявили какъв е бил мотивът му. Той ще остане в предварителния арест.

По данни от разследването нападателят убил Еспозито на 19 юли на отдалечено място край Еболи, в провинция Салерно. След това подпалил тялото му.

Установено е още, че тунизиецът е трябвало да бъде репатриран от Италия, но издадената заповед така и не била изпълнена.

След задържането му италианският вицепремиер и лидер на крайнодясната и антиимигрантска партия "Лига" Матео Салвини заяви, че извършителят трябва да излежава присъдата си в родината си, а не "на гърба на италианците".

Луиджи Еспозито е работил за няколко италиански медии. Паралелно с журналистическата си дейност той е бил служител и в регионалното представителство на екологичната агенция на Италия, пише БТА.