Бездомен тунизиец уби италиански журналист

26-годишен бездомен тунизиец е задържан за убийството на италианския журналист Луиджи Еспозито, предаде ANSA.
Мъжът е признал престъплението, но разследващите все още не са обявили какъв е бил мотивът му. Той ще остане в предварителния арест.
По данни от разследването нападателят убил Еспозито на 19 юли на отдалечено място край Еболи, в провинция Салерно. След това подпалил тялото му.
Установено е още, че тунизиецът е трябвало да бъде репатриран от Италия, но издадената заповед така и не била изпълнена.
След задържането му италианският вицепремиер и лидер на крайнодясната и антиимигрантска партия "Лига" Матео Салвини заяви, че извършителят трябва да излежава присъдата си в родината си, а не "на гърба на италианците".
Луиджи Еспозито е работил за няколко италиански медии. Паралелно с журналистическата си дейност той е бил служител и в регионалното представителство на екологичната агенция на Италия, пише БТА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.