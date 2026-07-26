Гърция, Тунис, Индия... ЮНЕСКО разшири списъка на защитените обекти

Комитетът за световното наследство на ЮНЕСКО разшири списъка на защитените обекти, като одобри включването на редица емблематични културни и исторически места от различни части на света. Решението беше взето по време на заседанието на комитета в Пусан, Южна Корея, което продължава до 29 юли.

Сред новите обекти е живописното тунизийско селище Сиди Бу Саид, разположено на хълм над залива на Картаген. Известно със своите бели къщи, сини врати, тесни калдъръмени улички и богато украсени фасади, то е един от символите на Тунис. Селището се оформя през XVIII век около религиозния център на суфийския светец Сиди Бу Саид и днес привлича хиляди туристи с панорамните си гледки към Средиземно море.

Въпреки популярността си, мястото е изправено пред сериозни предизвикателства. Засиленият туристически поток, климатичните промени и остаряващата инфраструктура поставят под риск историческите сгради. През изминалата зима проливни дъждове, определени като най-силните от близо 70 години, причиниха свлачища и нанесоха щети на част от архитектурното наследство.

Ново попълнение в списъка е и Сарнат в Индия - едно от най-свещените места за будистите. Според традицията именно там Буда произнася първата си проповед и поставя началото на разпространението на будизма. В продължение на векове комплексът се развива като важен духовен център с множество храмове, ступи и манастири, преди да запустее през XII век. След повторното му откриване през XVIII век Сарнат се превръща отново в място за поклонение и сред най-посещаваните археологически обекти в Индия.

ЮНЕСКО призна за световно наследство и 19 археологически обекта в японската префектура Нара, свързани с древните столици Асука и Фудживара. Те датират от периода между VI и VIII век и свидетелстват за формирането на първата централизирана японска държава, изградена по образец на тогавашните китайски модели на управление. Сред запазените останки са дворци, административни сгради, будистки храмове и царски гробници, оказали влияние върху по-късното развитие на градовете Нара и Киото.

Сред най-очакваните кандидатури беше и планината Олимп в Гърция. Най-високият връх в страната, достигащ 2918 метра, е не само природна забележителност, но и едно от най-значимите места в древногръцката митология, смятано за дом на Зевс и олимпийските богове. След повече от десетилетие подготовка гръцката кандидатура беше одобрена благодарение на уникалното съчетание между природно богатство, археологическо наследство, религиозно значение и изключително биоразнообразие.

Под закрилата на ЮНЕСКО вече попадат и петте плажа в Нормандия, на които на 6 юни 1944 г. започва една от най-мащабните операции през Втората световна война - Десантът в Нормандия. Заедно с тях в списъка е включен и стратегическият обект Поан дю Ок, където съюзническите войски провеждат една от ключовите атаки срещу германските позиции. Районът съхранява множество автентични следи от военните действия - укрепления, кратери от бомбардировки, останки от временни пристанища и потънали кораби, превърнали се в символ на освобождението на Западна Европа от нацисткия режим.