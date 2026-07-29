Ген. Атанасов: И управляващите, и правителството се държат арогантно

Президентът Илияна Йотова реши да не наложи вето на Бюджет 2026 и окончателно отвори пътя пред финансовата рамка на държавата.

Румен Радев отправи тежко обвинение към прокуратурата, заявявайки, че тя пречи на работата на МВР и службите при разкриването на политическа корупция.

Зам.-председателят на НС и депутат от ДБ ген. Атанас Атанасов каза в "Денят ON AIR", че има основание опозиционните партии да обсъждат атакуването на бюджета пред КС, но има един важен момент.

"След като президентът заяви, че няма да наложи вето, това означава, че законът ще бъде публикуван в Държавен вестник и влиза в сила. Атакуване пред КС ще бъде безсмислено, защото докато се произнесе КС, годината ще свърши. Парите ще бъдат изхарчени. От имиджова страна е важно да бъдат посочени дефектите на закона", коментира народният представител.

Според ген. Атанасов има няколко милиарда скрити пари.

"Да не се окаже в края на годината да ги раздадат. Новата политическа сила, и управляващите, и правителството се държат арогантно. Не комуникират с опозицията. Радев 10 години е в политиката и би трябвало да има този усет, манталитет, че когато се търси съгласие по важни въпроси, трябва да има комуникация", настоя зам.-председателят на НС.

Гостът подчерта пред Bulgaria ON AIR важността на това да се изберат почтени хора във ВСС, които да изберат нов главен прокурор.

"Като виждам, че новият кадровик на съдебната система е старият главен прокурор Сотир Цацаров, какво можем да очакваме? Не виждам добра посока на работа в съдебната власт. Повече от 70 дни е това правителство. Когато изслушахме Тончев в комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, го попитах защо не е проверен настоящият състав на МС, отговори, че не му е изпратен списък. Това е несериозно", смята ген. Атанасов.

Обещанията на Радев започнаха да издишат по много теми, посочи депутатът от ДБ.

"Йотова днес отказа да наложи вето на Закона за бюджета. Концентрацията на много червена власт на едно място е риск за националната сигурност. Ако получат и президентския пост, това е риск за националната сигурност. Става въпрос за от политически дейци, които винаги гледат на изток. С оглед на двете войни, които бушуват, нашите съюзни ангажименти, нуждата от изграждане на европейски сили - като виждам държанието на Радев - се притеснявам от това, че са зависил твърдо на изток. Андрей Гюров ние няма да го издигнем. Готови сме да му дадем подкрепа, но той трябва да вдигне ръка. Нека се заяви", обяви ген. Атанасов.

Той допълни, че ще бъде още по-активен в парламента: "За времето, в което бях председател на ДСБ, направих всичко необходимо, за да не допусна партията да бъде въвлечена в корупционни схеми".