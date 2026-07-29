"Проект Хабакук": Защо британците не успяха да построят самолетоносач от лед

"Пикрет" е интригуващ материал – и макар в крайна сметка да беше счетен за неподходящ за военни цели по време на Втората световна война, той е лесен за изработване у дома и за експериментиране с него. Втората световна война беше най-голямата сухопътна война в историята на човечеството, но тя включваше и най-мащабните морски кампании, които някога са се водили. Взети поотделно, Втората световна война в Европа и войната в Тихия океан все пак биха се класирали като двете най-големи и най-сложни морски войни в историята с голяма преднина, пише за TNI Уилям Лоусън, военен историк, специализирал се във Втората световна война, конфликтите от 20-ти век и Американската гражданска война.

Проявяването на сила извън непосредствената сфера на влияние винаги е било сред най-ресурсоемките начинания, пред които са изправени нациите. Исторически тази задача е падала върху военноморските сили, макар че въздушната мощ с голям обсег на действие донякъде е облекчила тази тежест. Въпреки това стратегическите самолети, базирани в чужбина, все още разчитат на военноморската мощ за своята логистика. Устойчивата трудност на този проблем понякога се илюстрира от начините, по които планиращите обмислят как да го постигнат на практика. А по време на Втората световна война редица фактори накараха съюзническите сили да обмислят един увлекателен, но в крайна сметка абсурден, нов начин за прожектиране на въздушна мощ в Атлантическия океан: изграждането на нови самолетоносачи от специална смес от ултраздрав, термоустойчив лед.

Самолетоносачите позволиха на Съединените щати и Япония да прожектират въздушна мощ през Тихия океан в ранните етапи на Втората световна война. Решаващата битка от войната в Тихия океан – битката при Мидуей – се водеше изцяло между самолетоносачи, като нито един американски или японски надводен кораб не влезе в контакт с друг. Американските самолетоносачи продължиха да водят САЩ през Тихия океан, докато не бяха придобити подходящи островни бази, от които да се разгърнат тежките бомбардировачи B-29 срещу японските основни острови. Дори и с тези бази военноморската тактическа авиация беше основен фактор до края на войната и остава такъв и днес.

Атлантическата кампания обаче беше различна. Тя беше преди всичко търговска война, в която Германия използваше подводници (и много рядко надводни рейдъри), за да прекъсне логистичните линии от Северна Америка към Британските острови. Тактиката на конвоите и ескортните кораби като разрушители и фрегати изиграха основна роля в защитата на търговските кораби, необходими за военните усилия. Но въздушната мощ също беше от решаващо значение. Самолетите можеха да обхванат по-голяма площ по-бързо и да атакуват подводниците много по-бързо дори от най-бързия разрушител. И за разлика от надводните бойни кораби, подводниците нямаха как да отвърнат на ударите на самолетите; единствената им защита беше да се потопят и да изчакат, докато самолетите си тръгнат. Въздушната сила, базирана на сушата, беше ключов елемент от системата на конвоите и към средата на войната — след като ранните проблеми с бреговата отбрана бяха преодолени — корабите станаха много по-безопасни, докато се намираха в обхвата на бреговата въздушна защита.

Най-опасната част от трансатлантическия маршрут на конвоите, безспорно, беше "Атлантическата въздушна празнина" – зоната между двата бряга, до която въздушните сили, базирани на сушата, просто не можеха да достигнат, независимо от местоположението на техните бази. Дори удължаването на обхвата на съществуващите самолети с допълнителни горивни резервоари означаваше, че самолетите не можеха да носят оръжия, а времето им за престой над конвоя беше почти нулево. Нямаше смисъл от това.

Лесният отговор беше да се включат самолетоносачи в ескорта на конвоя. Но ВМС на САЩ разполагаха с единствената жизнеспособна флота от самолетоносачи на съюзниците, а към момента, в който САЩ влязоха във войната, техните самолетоносачи бяха крайно необходими в Тихия океан. Както показа битката при Мидуей, самолетоносачите бяха новите крале на морските сражения; те просто имаха по-важни задачи от ескортните мисии. Дори относително остарелият USS Ranger (CV-4), който беше оставен в Атлантическия океан, след като беше счетен за твърде бавен, за да се съревновава с японските военни кораби в Тихия океан, беше назначен за задачи по подкрепа на флота с по-висок приоритет.

С напредването на войната и нарастването на военноморската мощ на САЩ малките ескортни самолетоносачи, чиято полезност в Тихия океан намаляваше, в крайна сметка бяха назначени за конвойна служба. Междувременно обаче съюзниците търсеха нови и нестандартни начини да запълнят въздушната празнина.

"Проект Хабакук": Самолетоносач от айсберг?

Една от най-странните, но и най-интригуващите идеи дойде от британския изобретател Джефри Пайк. Пайк беше прикрепен към британското Министерство на войната и започна да се чуди дали големите естествени айсберги в Северния Атлантик биха могли да се използват като импровизирани писти за противоподводни самолети. Предимствата на това бяха ясни: за разлика от съществуващите кораби, айсбергът беше изцяло съставен от лед, който по своята същност е плаващ, и не можеше да бъде торпедиран и потопен от вражески кораб. Въпреки това Пайк бързо разбра, че плаващите естествени айсберги са по своята същност нестабилни и имат склонност да се преобръщат произволно, което ги прави неподходящи за разполагане на военни средства.

Пайк се натъкна на доклад, написан няколко години по-рано, в който се обясняваше как смес от 14 процента дървесна пулпа (дървени стърготини) или подобен материал, смесена с 86 процента вода, създаваше много по-здрава и стабилна форма на лед, когато се замразяваше. По същество целулозата от дървесната пулпа укрепваше съществуващата ледена матрица, правейки я по-здрава и по-устойчива на напукване. При правилно изработване и поддръжка сместа би се равнявала на армиран бетон по отношение на здравина и издръжливост. Тя също така намаляваше топлопроводимостта в сравнение с обикновения лед, забавяйки скоростта на топене.

Все още несигурен колко практична е идеята, Пайк представи идеята за изработване на плаващи платформи за самолети от този материал на своя началник, адмирал лорд Луис Маунтбатън, който по това време беше началник на Обединените операции. Маунтбатън беше ентусиазиран, както и министър-председателят Уинстън Чърчил. От тази идея се зароди "Проект Хабакук" – британски проект за разработване и създаване на огромни платформи в средата на океана, от които да могат да излитат самолети.

Проект "Хабакук" не е първият, който предложи кораб, направен от лед. САЩ и Канада спонсорираха съвместен тест на езерото Патриша в Алберта, при който беше построен леден кораб с дължина 60 фута и водоизместване 1 000 тона. Но този кораб беше построен от обикновен езерен лед, без добавка на дървени стърготини. Корабът издържа цялото лято, преди да се стопи, но доказа, че обикновеният лед е твърде слаб, за да издържи тежестта на самолет.

"Пайкрет" беше по-подходящ за преодоляване на това ограничение. Разказва се, че Маунтбатън е донесъл блок „пайкрет“ на Конференцията на съюзниците в Квебек през 1943 г., заедно с блок обикновен лед. Поставил и двата на пода, той извадил служебния си пистолет и стрелял по обикновения лед, разбивайки го. След това стрелял по блока "пайкрет".

Според разказите куршумът се отклонил, набраздил крачола на панталона на адмирал Ърнест Кинг от ВМС на САЩ, преди да удари стената. Достоверността на тази история е съмнителна. Все още съществуват различни версии за нея, което означава, че вероятно нещо подобно се е случило, но може би без участието на Маунтбатън или на известния със своята избухливост Кинг.

Пайкретът трябва да се поддържа при температура от -15 °C, в противен случай започва да губи стабилност и да се срутва под собствената си тежест. Това се превърна в проблем, когато британските изисквания предвиждаха полетна палуба с дължина 2 000 фута и водоизместимост 2,2 милиона тона. Информацията се разминава по въпроса дали някога е бил построен действителен тестов кораб от пикрет, но датите не съвпадат, така че изглежда това не се е случило.

Усилията за решаване на проблема с топлината породиха своя собствена поредица от проблеми. Корабът от "пайкрет" би трябвало да включва машини за поддържане на необходимата температура, като същевременно разполага с двигатели и цялото оборудване за задвижване и поддържане в морето – да не говорим за цялото спомагателно оборудване за самолетите и проблема с настаняването на екипажа и пилотите. Към средата на 1943 г., когато ходът на войната се обърна в положителна посока и на двата фронта, стана ясно, че по-конвенционални средства биха решили наличните проблеми по-ефективно, и проектът "Хабакук" беше замразен.

Днес, около 80 години по-късно, свойствата на пайкрета са добре доказани, но никога не е било намерено практическо приложение за него в голям мащаб.