Евакуация в 12 испански села заради пожарите

Нов пожар наложи евакуацията на 12 села в испанската провинция Самора. В същото време министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка заяви, че огненото бедствие, засегнало регионите на Мадрид и Авила, е „технически овладяно“.

Бързото разрастване на горски пожар край село Фермосейе в провинция Самора е наложило евакуацията на 12 близки села. Освен това властите са разпоредили жителите на Фермосейе и Фариса – включително настанените в домове за възрастни хора – да останат по домовете си. Общо 950 души са били евакуирани или преместени, според данни на регионалното правителство на Кастилия и Леон, предава БТА.

На този фон регионалният премиер на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо съобщи, че мащабният горски пожар, обхванал района на Мадрид, е засегнал приблизително 27 000 хектара.

В региона са напълно унищожени 100 постоянни жилища,

а властите все още оценяват броя на разрушените или повредени ваканционни имоти. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка обяви, че по данни на Отряда за помощ при бедствия и аварии към испанската армия пожарът, засягащ районите на Мадрид и Авила, вече е „технически овладян“. Заради това са отменени всички заповеди за евакуация и изисквания за оставане по домовете в провинция Авила.

Пожарът в провинция Кастейон, област Валенсия остава извън контрол, тъй като все още има зони с активни пламъци. Огънят е унищожил 9300 хектара и се разпростира на периметър от 81 километра.