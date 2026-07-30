Трима гръцки пожарникари загинаха при горски пожари

Трима гръцки пожарникари загинаха, борейки се с пожари на остров Крит и в континенталната част на Гърция.

На Крит ураганни ветрове раздухаха пламъците, налагайки евакуация на няколко села. Двама пожарникари загинаха, след като останаха в капан близо до село Крия Вриси, докато пътували между огневите фронтове в района на Ретимно, а трети загина при отделен пожар близо до пристанищния град Гитио в южната част на Пелопонес.

Според свидетели, цитирани от "Ройтерс", на острова избухнали няколко пожара, които се разпространили бързо при "невероятно" силен вятър, като най-тежкият огневи фронт достигнал 15 км.

Горски пожари избухнаха и на островите Парос и Лесбос, както и в южния град Трифилия в континенталната част на страната, докато в южна Турция бе затворена главна магистрала и бе извършена евакуация на част от болница заради пожар в провинция Мугла.

Междувременно четвърта поредна лятна гореща вълна засегна Испания и Франция, като пожарникарите се опитват да предотвратят ново разгаряне на едва овладени мащабни пожари. Испанският министър-председател Педро Санчес определи следващите 12 часа като "решаващи" за потушаването на пожар близо до Мадрид, посочвайки риска от по-високи температури, по-ниска влажност и силни пориви на вятъра. Пожарът край Бургоондо в провинция Авила, изпепелил над 43 000 хектара, вече се смята за най-големия в историята на Испания, а общо тази година в страната са изгорели над 207 000 хектара земя. Властите отмениха ограниченията за завръщане на хиляди жители в районите на Толедо, Мадрид, Авила и Кастельон, включително 24 000 души само в региона на Мадрид.

Кметицата на засегнатия град Чапинерия Лусия Моя съобщи за тежки последици, включително загубени домове и работни места за много жители. Част от 2000-те евакуирани от долината Тиетар останаха под грижите на доброволци в Талавера де ла Рейна, докато властите продължават да следят пожар, който остава извън контрол при Вал д'Уишо, северозападно от Валенсия.

Според Службата за наблюдение на изменението на климата "Коперник" Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света ниво, което води до по-чести горещи вълни и по-интензивни горски пожари.

Във Франция най-големите пожари в региона Жиронд остават стабилизирани въпреки нови разпалвания, а властите предупреждават за температури до 41°C. Противопожарната служба е предприела специални мерки за защита на обекти, свързани с френската отбранителна и аерокосмическа индустрия. В Испания властите потвърдиха смъртта на жена, тежко обгоряла при по-ранен пожар в Алмерия, с което броят на загиналите там достигна 14, включително чуждестранни граждани. Пожари горят и в съседна Португалия, в окръг Вила Реал, където противопожарните служби внимателно следят местно пречиствателно съоръжение и газово хранилище.