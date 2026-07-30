Бакалова доведе у нас носителя на 2 "Оскар"-а Ейдриън Броуди

Носителят на два оскара Ейдриън Броуди е в България за нов голям филмов проект. Той ще си партнира с нашата холивудска звезда Мария Бакалова в международна продукция. Снимачният процес вече е започнал.

Екипът пази в тайна сюжета и заглавието на новата лента. Преди дни Мария Бакалова загатна за своето участие в голяма холивудска продукция на родна земя.

Това е второто професионално посещение на Ейдриън Броуди в България. През 2014 година той засне у нас кадрите за драмата „Септември в Шираз“. В този проект той работи заедно с друга голяма звезда на световното кино – Салма Хайек. Сега отново се завръща в София.

Ейдриън Броуди е роден на 14 април 1973 г. в Ню Йорк. Израства в семейството на фотографка и преподавател по история. Интересът му към сцената се появява още в детските години. Първите си роли получава още в тийнейджърска възраст.

Истинският световен триумф за Броуди настъпва през 2002 г. Тогава режисьорът Роман Полански му поверява главната роля в историческата драма „Пианистът“. Едва на 29 години Броуди печели „Оскар“ за най-добър актьор, оставайки най-младият носител на отличието и до днес.

За да влезе в образа на полския пианист Владислав Шпилман той преминава през тежки изпитания. Сваля почти 14 килограма за кратък период. Броуди се изолира напълно от света, отказва се от личния си автомобил и мобилен телефон. Така успява да пресъздаде автентично самотата на своя герой, пише "24 часа".

През 2024 година постигна нов изключителен връх. Броуди печели втората си статуетка „Оскар“ за главната роля в драмата „Бруталистът“. В тази лента той пресъздава съдбата на унгарски архитект, оцелял след ужасите на Холокоста. Историята проследява новия му живот в Съединените щати. Изпълнението му е определяно от специалистите като изключително въздействащо.