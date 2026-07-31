Още един руски самолет е прихванат над Балтийско море

Полските военновъздушни сили за пореден път прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море, съобщи правителството на Полша, цитирано от ДПА.

Два полски изтребителя F-16 са излетели по тревога, за да прехванат руски разузнавателен самолет “Ил 20“, засечен на около 40 километра северно от крайморския курорт Колобжег, съобщи полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш.

“За пореден път самолет беше в международното въздушно пространство без план за полет и с изключен транспондер“, каза още Кошиняк-Камиш.

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Полският министър на отбраната уточни, че въздушното пространство на Полша не е било нарушено.

Варшава заяви, че руските разузнавателни полети край полските брегове напоследък са зачестили. / БТА