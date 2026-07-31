BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 95

Още един руски самолет е прихванат над Балтийско море

Полското въздушно пространство не е било нарушено

31.07.2026 | 18:51 ч. 4
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Полските военновъздушни сили за пореден път прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море, съобщи правителството на Полша, цитирано от ДПА.

Два полски изтребителя F-16 са излетели по тревога, за да прехванат руски разузнавателен самолет “Ил 20“, засечен на около 40 километра северно от крайморския курорт Колобжег, съобщи полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш.

“За пореден път самолет беше в международното въздушно пространство без план за полет и с изключен транспондер“, каза още Кошиняк-Камиш.

Свързани статии

Полският министър на отбраната уточни, че въздушното пространство на Полша не е било нарушено.

Варшава заяви, че руските разузнавателни полети край полските брегове напоследък са зачестили. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Балтийско море руски самолет Полша въздушно пространство F-16
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem