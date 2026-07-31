Напрежение във “Филиповци”: Как ще храним децата си?

25 незаконни постройки бяха премахнати от столичния квартал “Филиповци”. Очаквано акцията прерасна в напрежение между жители на квартала и журналисти, което наложи намесата на полицията.
"Това, което правим, е да ги разчистим от един частен терен, върху който се намират. Целим да не достигнем до разрастване на махалата тук. Това, което потвърждаваме, е, че освен тези стопански постройки, други сгради в района на ж.к. "Филиповци" няма да бъдат събаряни", заяви кметът на "Люлин" Георги Тодоров.
Над 40 коне бяха изведени и преместени. Жителите обаче са притеснени какво ще се случи с животните, които са отглеждали с години.
"Ще трябва да започнем да крадем. Как ще си храним децата? Мъжете ни с конете си изкарват прехраната. Тези животни сега, като ги изкарат, къде ще ги слагат?", попита жена от “Филиповци” пред Bulgaria ON AIR.
А от Столичната община обясниха, че, боклукът ще бъде събран в рамките от седмица до месец.
"Предприемаме мерки в следващата седмица да бъдат разчистени", допълни кметът на "Люлин".
Част от жителите се заканиха, че след събарянето на постройките ще направят нови такива.
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