Костадинов: Земята ни е плацдарм, кога Радев ще подаде оставка

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов излезе с позиция след новото предупреждение от страна на Иран към България.

В позицията си иранският външен министър ни нарече “агресор”, позовавайки се на Член 3 от Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН.

"Даването на позволение територията на една държава да бъде използвана от друга държава за извършване на акт на агресия срещу трета държава представлява акт на агресия", подчерта Абас Арагчи.

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“След този телефонен разговор имам само един въпрос - кога Радев ще подаде оставка заради това, че постави под заплаха националната сигурност на републиката? Чия ще бъде вината при евентуални ответни удари на Иран срещу България? Няма да е на Иран, няма и да е на САЩ - и двете страни си гледат техните интереси”, се казва в позицията на “Възраждане”.

Според Костадинов вина имат не само “Прогресивна България”, но и останалите - ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ, защото, по думите му, са превърнали земята ни в плацдарм за чужда война срещу страна, която никога нищо лошо не ни е сторила в цялата история на двустранните ни отношения.