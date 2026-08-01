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Руски съд издаде заповед за арест за дъщерята на убития критик на Кремъл Борис Немцов

Жана Немцова се издирва за участието си в германска организация, обявена от Русия за нежелана

01.08.2026 | 11:35 ч. Обновена: 01.08.2026 | 13:26 ч. 29
Снимка: Ройтерс, архив

Снимка: Ройтерс, архив

Руски съд издаде задочно заповед за арест на Жанна Немцова, дъщерята на опозиционния лидер Борис Немцов, убит в Москва през 2015 г., предаде ДПА.

Съдът посочи, че Немцова се издирва за участието си в германска организация, обявена от Русия за "нежелана", и постанови тя да бъде поставена в предварителен арест за срок от два месеца, в случай че бъде задържана в Русия или екстрадирана или депортирана там.

През април 2024 г. руското Министерство на правосъдието добави Фондацията за свобода "Борис Немцов", основана от Немцова, в списъка си с чуждестранни и международни организации, чиято дейност е забранена или "нежелана" в Русия. Ако бъде призната за виновна, я заплашват до шест години затвор.

Немцова реагира в Инстаграм и помести своя снимка пред централата на германската международна медия "Дойче веле".

"Вече съм известна", написа тя и добави, че току-що е пристигнала в германския град Бон, където през 2015 г. основа Фондацията за свобода "Борис Немцов" след убийството на баща си същата година.

В коментар за "Дойче веле" Немцова каза, че руските власти засилват опитите си за заглушаване на независимите гласове.

През февруари 2015 г. Немцов, яростен критик на президента Владимир Путин, беше застрелян на мост близо до Кремъл. 
(БТА)

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Тагове:

Жана Немцова Борис Немцов Русия заповед за арест
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