Рецептата Dnes: Салата със сьомга

Ето една лесна, вкусна и засищаща салата, която да опитате.

Съставки:

150–200 г сготвена сьомга, накъсана

1/2 авокадо, нарязано на кубчета

1 краставица, тънко нарязана

1 чаша зелени листни салати

1 с.л. зехтин

Сок от 1/2 лайм

Сол и черен пипер на вкус

1 ч.л. пресен копър

Приготвяне:

Сложете зелените салати в голяма купа.

Добавете краставицата и авокадото.

Поставете сьомгата отгоре.

Полейте със зехтин и сок от лайм.

Овкусете със сол, пипер и копър.

Разбъркайте внимателно преди сервиране.

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg