Рецептата Dnes: Салата със сьомга

Ето една лесна, вкусна и засищаща салата, която да опитате.
Съставки:
- 150–200 г сготвена сьомга, накъсана
- 1/2 авокадо, нарязано на кубчета
- 1 краставица, тънко нарязана
- 1 чаша зелени листни салати
- 1 с.л. зехтин
- Сок от 1/2 лайм
- Сол и черен пипер на вкус
- 1 ч.л. пресен копър
Приготвяне:
- Сложете зелените салати в голяма купа.
- Добавете краставицата и авокадото.
- Поставете сьомгата отгоре.
- Полейте със зехтин и сок от лайм.
- Овкусете със сол, пипер и копър.
- Разбъркайте внимателно преди сервиране.
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