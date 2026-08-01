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BGONAIR Live Днес | 26

Рецептата Dnes: Салата със сьомга

С разнообразни съставки

01.08.2026 | 10:59 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Ето една лесна, вкусна и засищаща салата, която да опитате. 

Съставки:

  • 150–200 г сготвена сьомга, накъсана
  • 1/2 авокадо, нарязано на кубчета
  • 1 краставица, тънко нарязана
  • 1 чаша зелени листни салати
  • 1 с.л. зехтин
  • Сок от 1/2 лайм
  • Сол и черен пипер на вкус
  • 1 ч.л. пресен копър

Приготвяне:

  • Сложете зелените салати в голяма купа.
  • Добавете краставицата и авокадото.
  • Поставете сьомгата отгоре.
  • Полейте със зехтин и сок от лайм.
  • Овкусете със сол, пипер и копър.
  • Разбъркайте внимателно преди сервиране.

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

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