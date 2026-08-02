Левски продаде 9000 билета за домакинството срещу Кайрат

Над 9000 билета са продадени за домакинството на Левски срещу Кайрат Алмати в квалификациите за Шампионска лига. Повече от 7000 са купени онлайн, а 2000+ от касите, съобщава ръководството на отбора, цитира БГНЕС.

През последните часове бяха коригирани ръчно над 200 имейл адреса с допуснати правописни грешки в домейните (например gmail.bg, abv.bh и други). Допълнително бяха изпратени и над 700 имейла до притежатели на абонаментни карти, които са коригирали данните си след 30.07.

Притежателите на златни членски карти ще могат да закупят билет за срещата на 3 август (понеделник) от 10:00 до 14:00 часа на касата на улица "Тодорини кукли“ или онлайн в системата на Eventim след въвеждане на номера на членската карта", информираха от Левски.

В 14:00 часа в понеделник ще бъде пуснато в свободна продажба останалото количество билети за двубоя с Кайрат.