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Испания разположи 3000 жандармеристи и полицаи в Сеута

Те ще останат там толкова дълго, колкото е необходимо

02.08.2026 | 17:25 ч. 11
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Около 3000 жандармеристи и полицаи са разположени в автономния град Сеута, разположен на северното крайбрежие на Африка, за да поддържат реда след масовия приток на мигранти, обяви пред репортери Мигел Анхел Перес, говорител на испанското правителство в града.

"Разположихме близо 3000 (сили на реда) в Сеута тези дни, за да възстановим нормалното положение, и те ще останат там толкова дълго, колкото е необходимо“, отбеляза той. Служителят добави, че тази цифра включва и местните полицаи. 

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В края на юли десетки хиляди нелегални имигранти успяха да стигнат до Сеута, плувайки и вървейки около вълнолома, отделящ града от Мароко. На фона на кризата испанските власти решиха да разположат военните, за да помогнат за гарантиране на сигурността в града. Най-малко 72 души са загинали при опит да стигнат до града. Смята се, че по-голямата част от мигрантите вече са се върнали в Мароко. | БГНЕС

 

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