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20-годишен без книжка загина при тежка катастрофа край Бургас

Колата е с немска регистрация и била собственост на роднина

02.08.2026 | 17:07 ч. Обновена: 02.08.2026 | 17:31 ч. 18
БГНЕС

БГНЕС

20-годишно момче е загинало при тежка катастрофа край Бургас. Инцидентът е станал тази нощ, около 03:30 ч., на пътя между Каблешково и Бургас, в района на квартал „Рудник“.

По първоначални данни водачът е изгубил контрол над автомобила, напуснал е пътното платно и се е блъснал в крайпътни дървета.

Момчето е починало на място. От полицията са установили, че загиналият е бил неправоспособен водач. Взета е кръвна проба за химичен анализ.

По неофициална информация автомобилът е с немска регистрация и е бил собственост на роднина на загиналия.

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