Тялото на алпиниста Нирмал Пурджа е открито на около 5700 м под Броуд Пик

Тялото на известния британско-непалски алпинист Нирмал Пурджа е открито на връх Броуд Пик в Пакистан, съобщи BBC.

От Алпийския клуб на Пакистан заявиха в неделя, че тялото му е намерено на около 5700 метра височина. Забелязани са още три тела, но самоличността на загиналите все още не е потвърдена.

Смъртта на 43-годишния алпинист беше съобщена в събота. „С дълбока скръб и огромна болка потвърждаваме, че Нирмал Пурджа трагично загуби живота си вследствие на лавината на Броуд Пик“, съобщиха от „Елит Експедишънс“ в социалните мрежи.

„Получихме потвърждение и че останалите членове на експедицията за съжаление не са оцелели“, добавиха от компанията.

Сред откритите до момента тела са тези на американка, гражданка на Оман и непалец, съобщиха регионалните власти. Останките са били транспортирани с хеликоптер до болница за официална идентификация.

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Непалският премиер Балендра Шах поднесе съболезнования за трагичната смърт на Пурджа и останалите алпинисти.

„Земният път на всички загинали алпинисти беше прекъснат, но историята на тяхната смелост, отдаденост и принос винаги ще остане вдъхновение“, написа Шах в социалните мрежи.

Полицията в планинския регион Гилгит-Балтистан съобщи, че високопланински носачи и спасителни екипи са продължили операцията за втори ден. По-рано издирването беше временно преустановено заради тежките метеорологични условия. В операцията участваха спасители и военни хеликоптери, а екипи останаха през нощта в базовия лагер.

Лавината връхлетяла групата, докато тя се изкачвала към 8047-метровия Броуд Пик. По данни на местните власти алпинистите се намирали на около 6600 метра надморска височина. „Данните от проследяващите им устройства показват, че са били изхвърлени на стотици метри надолу по планинския склон“, заяви Найла Киани от Алпийския клуб на Пакистан.

Нирмал Пурджа придоби световна известност през 2019 г., когато изкачи всичките 14 върха с височина над 8000 метра за шест месеца и шест дни. Постижението му беше представено и в документалния филм „14 върха“. | БГНЕС