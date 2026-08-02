Мохамед Халаф: Кризата в Сеута не е приключила

Според Мохамед Халаф мигрантската криза в испанския анклав Сеута още не е приключила. “Самата политика на Испания улеснява потока, а това е погрешно”, добави журналистът пред Нова тв.

Според него причините за случващото се не са само икономически, а и политически - отношенията между Испания и Мароко, а също така и Алжир.

Халаф посочи, че между Алжир и Мароко има спор от много време за Западна Сахара. “Испания има непостоянна политика относно Мароко. През 2021 г. Испания и Алжир започнаха да говорят за суверенитет на Западна Сахара, което дразни мароканското правителство”, обясни още журналистът.

Според него испанските власти са заявили, че всеки от Западна Сахара ще бъде приет в страната, като ще бъдат допуснати до 500 хиляди. А това по негови думи „дразни Мароко”. Освен това е имало решение на Върховния съд в Испания - тези, които преминат границата по море, да не бъдат връщани.

Организирано ли беше

Халаф подчерта, че мароканците твърдят, че случилото се в Сеута е било организирано. И допълни, че така Мароко са предупредили Испания, че биха могли да създадат много проблеми, ако продължават съвместните действия с Алжир.

Халаф посочи, че има реакция от страна на европейските държави и даде пример с Италия, която временно замрази Шенгенското споразумение с Испания. Според него е възможно и други страни да предприемат мерки.

Журналистът е на мнение, че Европа не действа правилно по темата с мигрантите.

“Европа има проблем с мигрантите и той непрекъснато се усложнява”, подчерта журналистът и добави, че това се случва не само заради нашествията като това в Сеута, а и от оформянето на процеси, които застрашават сигурността на държавите – т.е. радикализацията на Стария континент.

Отношение на Иран към България

Халаф коментира и отношенията между Иран и България. Според него Техеран няма да атакува страната ни, но “позициите и действията на България са грешни”.

“Не трябваше по този начин външният министър да установява връзка с външния министър на Иран и да започне да се обяснява. Решението на България е суверенно”, допълни журналистът.

"От много месеци гледам в София жени с бурки. Два пъти съм влизал в спорове с тези жени и мъжете им. Попитах полицай защо не ги спира. В България има закони - не може да се разхождат така свободно с бурка", разказа още Халаф.