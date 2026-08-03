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ЦСКА ще срещне ОФИ Крит в плейофа на ЛЕ, ако елиминира Макаби Тел Авив

03.08.2026 | 14:47 ч. Обновена: 03.08.2026 | 14:47 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

ЦСКА ще се изправи срещу гръцкия ОФИ Крит в плейофите на Лига Европа, ако победи Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг. Това отреди тегленият жребий в Нион, Швейцария.

Тимът на Христо Янев беше сред поставените отбори в жребия.

Двата отбора имат история помежду си. В ОФИ Крит игра и бившият футболист на "червените" Методи Деянов.

ОФИ, който е носител на Купата на Гърция, ще бъде домакин в първия двубой на 20 август, докато реваншът ще се проведе в София седмица по-късно.

Преди това обаче ЦСКА трябва да се справи с Макаби. Първата среща е в четвъртък, 6 август от 19:00 часа българско време в Батуми, Грузия, а реваншът на Националния стадион е на 13 август от 21:00.

Междувременно станаха ясни и евентуалните противници на Левски при отпадане от Кайрат в трети квалификационен кръг на Шампионската лига. 

"Сините" отиват при това положение в плейоф за влизане в основна фаза на Лига Европа, а съперник ще им бъде или ПАОК с Кирил Десподов в състава или Андерлехт.

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