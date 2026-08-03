Новият план на Пентагона: Роботизирани пикапи ще поемат най-опасните мисии

Американската армия се готви да тества автономни пикапи Ford F-250 по време на учение, което е част от по-широка инициатива за установяване дали познатите търговски превозни средства могат да изпълняват опасни задачи на бойното поле без участието на войници.

Forterra – компанията за отбранителни технологии, която доставя системата за автономно шофиране на камионите, твърди, че превозните средства в крайна сметка биха могли да подпомагат мисии като разчистване на пътища и пробиване на препятствия – работа, която може да наложи на войниците да прекарват часове в претърсване на минирани пътища и поставяне на взривни вещества, пише BI.

XVIII въздушно-десантен корпус на армията планира да проведе експеримент с четири пикапа F-250, оборудвани с технологии на Forterra.

Популярността на Ford и леснодостъпното снабдяване с резервни части биха могли да улеснят поддръжката и ремонта на роботизираните пикапи, заяви Пат Акокс, вицепрезидент по отбраната в Forterra.

За много военни системи Пентагонът разполага с известни със своята сложност вериги за доставки на хиляди специализирани части, предлагани само от малък брой производители или, в някои случаи, от единствени доставчици.

Известно е, че недостигът на резервни части и закъсненията при доставките извеждат военното оборудване от строя за месеци, дори години, и допринасят за проблеми с готовността на оборудването.

Автономният софтуер на Forterra вече се интегрира в системата за пресичане на кораби на Морската пехота (NMESIS),

която е система за противокорабни ракети, изградена върху шасито на Joint Light Tactical Vehicle.

Компанията също така е доставила над 100 по-малки, укрепени превозни средства в Украйна, които вече изпълняват наземни мисии, каза Акокс. Тези превозни средства са оборудвани с интернет антена „Starlink“ и могат да превозват тежки товари с тегло до почти 1700 паунда.

Безпилотните наземни превозни средства стават все по-разпространени в Украйна, където се използват с различна степен на ефективност за мисии като атаки и евакуация на ранени, като по този начин се намаляват рисковете за войските, изложени на постоянни заплахи от малки въздушни дронове, особено в зоните на сраженията на предната линия.

Бойното поле в Украйна разкри и някои ограничения на дистанционно управляваните превозни средства. Видеопотоците изискват значителна пропускателна способност и могат да генерират сигнал за електронна война, който вражеските сили биха могли да засекат, каза Акокс.

Вместо да бъдат непрекъснато управлявани от оператори на разстояние, превозните средства могат да получават кратки команди с ниска пропускателна способност, подобни на текстови съобщения, или да следват предварително програмирани маршрути.

Пентагонът разглежда автономните превозни средства като начин да се освободят войниците от опасна, отнемаща време работа, като същевременно ги освободи за други мисии, но системите трябва да бъдат достатъчно издръжливи и надеждни, за да поемат ефективно човешките задачи в бойни условия.