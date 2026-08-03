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Тръмп обвини Иран в "невероятно лицемерие"

"Блокадата срещу Иран остава до сделка или капитулация"

03.08.2026 | 20:23 ч. 6
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини иранското ръководство в "невероятно лицемерие", след като според него Техеран първо е поискал преговори за прекратяване на войната, а след това е заявил, че такива разговори не се водят, предаде Reuters.

"Нищо не стига до Иран, освен ако ние не поискаме това, и нищо няма да стигне, освен ако не бъде сключена сделка или не бъде постигната пълна капитулация", написа Тръмп в Truth Social.

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Изявлението му е свързано с морската блокада, наложена от Съединените щати на Иран. С думите си американският президент даде да се разбере, че тя няма да бъде отменена, докато Вашингтон и Техеран не постигнат споразумение или Иран не капитулира, отбелязва AFP.

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