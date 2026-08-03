Рустем Умеров е назначен за ръководител на Службата за външно разузнаване

Президентът Володимир Зеленски назначи секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров за ръководител на Службата за външно разузнаване на Украйна, се посочва в указ, публикуван на уебсайта на президента на 3 август.

С отделен указ Зеленски назначи бившия министър на вътрешните работи Игор Клименко за секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана, на мястото на Умеров, съобщават медиите в Украйна.

Според Зеленски Умеров ще продължи да координира инициативата за доставки на дронове, като същевременно ще участва в мирните преговори за прекратяване на пълномащабната война на Русия срещу Украйна. Той оглавява украинската делегация в тристранните преговори с Русия и САЩ, които са в застой от февруари, и същевременно работи за сключване на споразумения в сферата на отбраната с партньори от Близкия изток.

"Той притежава по-голям капацитет да се занимава едновременно с тези въпроси - дипломация, отбрана и преговорния процес със САЩ и някои други партньори“, заяви президентът по време на събитие с дипломати по-рано същия ден.

Назначаванията са част от мащабните правителствени рокади, инициирани от Зеленски през юли, които предизвикаха политическа и военна криза, породена от самите действия на властта.

Службата за външно разузнаване на Украйна е без постоянен ръководител от януари насам. Генерал-майор Олег Луховий, който изпълняваше длъжността ръководител на ведомството от февруари, беше освободен от поста на 3 август.

Умеров е ключова фигура

Умеров е заемал няколко длъжности при управлението на Зеленски, утвърждавайки се като една от ключовите фигури в администрацията му въпреки поредицата от скандали.

Той изпълняваше длъжността министър на отбраната от септември 2023 г. до юли 2025 г., като мандатът му беше белязан от скандали, свързани с обществени поръчки, и обвинения в злоупотреба с власт. Умеров също така е замесен в най-големия корупционен скандал по време на управлението на Зеленски.