САЩ изостават в Арктика: Гренландия не е решението

Повторните призиви на президента Доналд Тръмп за придобиване на Гренландия, повторени най-наскоро на срещата на върха на НАТО миналия месец в Турция, изведоха Арктика на преден план в световната политика.

По-голямото предизвикателство, казват те, не е придобиването на повече територия в Арктика. То е, че САЩ от десетилетия не инвестират достатъчно в арктическото си присъствие, с което вече разполагат.

"Представата, че ще вземем Гренландия и по някакъв начин ще я подобрим, е заблуда", заяви пред Business Insider Кенет Розен, журналист и автор на книгата "Полярна война". "Не сме направили това в Аляска."

Предизвикателството да се осигури опора на САЩ в Арктика става все по-неотложно, тъй като самата Арктика се променя.

"Арктиката вече не е надеждно замръзнала", заяви миналата година пред Business Insider Клаус Додс, професор по геополитика в Роял Холоуей, Университет на Лондон.

Тъй като намаляващият морски лед отваря нови морски пътища и достъп до енергия и важни минерали, регионът става все по-важен за глобалната сигурност, каза Додс.

Русия започна да възстановява присъствието си в Арктика преди почти две десетилетия,

като отново отвори съоръжения от епохата на Студената война и инвестира в инфраструктура, която може да функционира целогодишно.

По време на Втората световна война САЩ построиха около 300 военни съоръжения в Аляска, много от които останаха активни през цялата Студена война. Много от тях оттогава са изоставени или затворени, оставяйки след себе си разрушаващи се писти, обрасли с растителност сгради и празни летища.

Днес единствените действащи военни съоръжения на САЩ в Алеутските острови – верига, простираща се на югозапад от континенталната част на Аляска към Русия – са въздушната база "Ерексон" и единица за морска безопасност на Бреговата охрана в Дъч Харбър. Освен това Бреговата охрана поддържа ограничено ротационно присъствие с патрулни катери, като понякога разполага само с един катер наведнъж.

Климатичните промени правят тези недостатъци все по-трудни за пренебрегване. Разтопяването на вечната замръзналост дестабилизира сгради и писти, построени върху постоянно замръзнала почва, което поставя допълнително натоварване върху остаряващата военна инфраструктура.

Миналата година администрацията на Тръмп насочи значително внимание и финансиране към Аляска, като подписа изпълнителна заповед за ускоряване на разработването на енергийни ресурси и критични минерали, като същевременно подкрепи пакет за модернизация на Бреговата охрана на стойност почти 25 милиарда долара, който включва финансиране за 17 нови ледоразбивачи, 4,3 милиарда долара за ледоразбивачи "Polar Security Cutters", 3,5 милиарда долара за ледоразбивачи "Arctic Security Cutters" и планове за базиране на първите два нови арктически ледоразбивача в Аляска.

Това е стъпка в правилната посока към възстановяване на присъствието на САЩ в Арктика. Въпреки това разликата остава голяма, каза Розен.

Русия разполага с 42 ледоразбивачи, включително 13 тежки кораба, способни да оперират целогодишно. За сравнение, САЩ едва сега започват да разширяват инфраструктурата си, като например дълбоководното пристанище в Ноум. Въпреки че Бреговата охрана започна да разширява своя поларен флот, тя все още разчита на един-единствен тежки ледоразбивач в експлоатация – "Полар Стар".

Докато последователните администрации са разглеждали Арктика като стратегически важна, Тръмп отиде по-далеч, като заяви, че САЩ трябва да придобият Гренландия, позовавайки се на опасения относно руската и китайската активност.

Въпреки това САЩ вече разполагат с широк военен достъп до острова съгласно споразумение за отбрана от 1951 г. с Кралство Дания.

"Ако искаме да разширим военното си присъствие, можем да го направим", каза Розен. "Гренландия вече предлага на САЩ всичко, от което се нуждае за националната си сигурност."

Въпросът, според него, е защо Вашингтон десетилетия наред не е успял да се възползва в по-голяма степен от тези съществуващи споразумения.

По време на Втората световна война и Студената война САЩ експлоатираха около 20 военни съоръжения по целия остров. Днес е останала само космическата база "Питуфик", а съоръжението отдавна страда от недостатъчни инвестиции.

Някога дом на около 10 000 души по време на Студената война, днес базата има постоянно население от около 650 души, тъй като мисията ѝ се е преориентирала към ракетно предупреждение и космическо наблюдение.

За Розен ситуацията в Гренландия по-скоро подкрепя, отколкото опровергава неговата теза. Ако САЩ не са инвестирали пълноценно в арктическата територия и военната инфраструктура, която вече контролират, то придобиването на още територия няма да реши основния проблем.

"Това също така фундаментално подчертава идеята, че Вашингтон е отказал адаптивните климатични политики, като дава предимство на потенциалните ползи от затоплящата се планета", заяви Розен пред Business Insider.

Додс се присъедини към идеята, че прекаленото фокусиране върху Гренландия рискува да замъгли по-широката стратегическа картина.

Вашингтон също така твърде често е пренебрегвал коренните общности, които живеят в Арктика от поколения наред, каза Розен, въпреки дълбоките им познания за дейността в една от най-суровите среди в света, които биха могли да подобрят реакцията при извънредни ситуации, логистиката и дългосрочните операции.

Докато присъстваше като наблюдател на курс във военно училище, Розен си спомни, че е чул военнослужещи в активна служба да се смеят, когато инструкторите ги приканиха да подобрят уменията си по каране на ски за операции в Арктика. Вместо това, шегуваха се те, просто биха могли да хвърлят гранати в снега.

Някои общности от коренното население на Аляска предложиха на Розен едно просто решение: да се оставя оборудване като генератори и превозни средства след военните учения, така че жителите да могат да ги използват между разгръщанията, като същевременно се осигуряват на военните предварително разположени ресурси за бъдещи мисии.

За Розен възстановяването на американското присъствие в Арктика изисква нещо повече от пристанища, ледоразбивачи и военни бази. Това означава също така хората, които вече живеят там, да се третират като партньори, а не като нещо второстепенно.