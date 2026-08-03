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Рая Пеева се показа с наедрялото коремче

Скоро трябва да роди

03.08.2026 | 20:52 ч. 1
Снимка: iStock/Keng Merry

Снимка: iStock/Keng Merry

Рая Пеева явно трябва съвсем скоро да роди.

В края на миналата седмица 36-годишната актриса показа в социалните мрежи рядък кадър с бременното коремче. Звездата публикува в профила си в Instagram 2 черно-бели снимки, които трогнаха феновете.

На първата се вижда как Рая стои на мост сред морето, по дълга бяла рокля и шапка е, и нежно докосва наедрялото си коремче.

На втората снимка тя пък позира с любимия си Явор Бахаров на моста, като двамата са се прегърнали. 41-годишният актьор е по тениска и къси панталони.

"36", написала е актрисата към своята публикация, което наведе последователите ѝ на мисълта, че тя е в 36-ата седмица от бременността и съвсем скоро ще роди бебето.

Още по темата и кадрите вижте в teenproblem.net

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звезди Рая Пеева бременност бебе наедряло коремче Явор Бахаров
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