Рая Пеева се показа с наедрялото коремче

Рая Пеева явно трябва съвсем скоро да роди.
В края на миналата седмица 36-годишната актриса показа в социалните мрежи рядък кадър с бременното коремче. Звездата публикува в профила си в Instagram 2 черно-бели снимки, които трогнаха феновете.
На първата се вижда как Рая стои на мост сред морето, по дълга бяла рокля и шапка е, и нежно докосва наедрялото си коремче.
На втората снимка тя пък позира с любимия си Явор Бахаров на моста, като двамата са се прегърнали. 41-годишният актьор е по тениска и къси панталони.
"36", написала е актрисата към своята публикация, което наведе последователите ѝ на мисълта, че тя е в 36-ата седмица от бременността и съвсем скоро ще роди бебето.
Още по темата и кадрите вижте в teenproblem.netТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.