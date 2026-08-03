Рая Пеева се показа с наедрялото коремче

Рая Пеева явно трябва съвсем скоро да роди.

В края на миналата седмица 36-годишната актриса показа в социалните мрежи рядък кадър с бременното коремче. Звездата публикува в профила си в Instagram 2 черно-бели снимки, които трогнаха феновете.

На първата се вижда как Рая стои на мост сред морето, по дълга бяла рокля и шапка е, и нежно докосва наедрялото си коремче.

На втората снимка тя пък позира с любимия си Явор Бахаров на моста, като двамата са се прегърнали. 41-годишният актьор е по тениска и къси панталони.

"36", написала е актрисата към своята публикация, което наведе последователите ѝ на мисълта, че тя е в 36-ата седмица от бременността и съвсем скоро ще роди бебето.

Още по темата и кадрите вижте в teenproblem.net