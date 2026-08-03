Зеленски уволни украинския посланик в САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски освободи Олга Стефанишина от поста посланик на Киев в Съединените щати. Решението е оформено с президентски указ, публикуван на сайта на украинското президентство.

"Олга Виталиевна Стефанишина се освобождава от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Украйна в САЩ", се посочва в документа.

Стефанишина заемаше поста близо година, след като беше назначена през август 2025 г. Преди това тя беше вицепремиер на Украйна.

Освобождаването ѝ беше очаквано, като възможността тя да напусне дипломатическата служба се обсъждаше от няколко седмици. Решението е част от поредица кадрови промени на ключови позиции, предприети от Зеленски в последно време.