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Зеленски уволни украинския посланик в САЩ

Олга Стефанишина вече не е посланик на Киев във Вашингтон

03.08.2026 | 22:00 ч. 18
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Украинският президент Володимир Зеленски освободи Олга Стефанишина от поста посланик на Киев в Съединените щати. Решението е оформено с президентски указ, публикуван на сайта на украинското президентство.

"Олга Виталиевна Стефанишина се освобождава от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Украйна в САЩ", се посочва в документа.

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Стефанишина заемаше поста близо година, след като беше назначена през август 2025 г. Преди това тя беше вицепремиер на Украйна.

Освобождаването ѝ беше очаквано, като възможността тя да напусне дипломатическата служба се обсъждаше от няколко седмици. Решението е част от поредица кадрови промени на ключови позиции, предприети от Зеленски в последно време.

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