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Кортни Кокс вече е с актьор?

Скоро преживя раздяла

03.08.2026 | 21:24 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Появиха се нови интересни слухове за любовния живот на Кортни Кокс.

62-годишната актриса и Джони Макдейд се разделиха в края на юни - след повече от 10 години заедно.

Но в края на юли звездата е била забелязана с актьора Джоф Стълтс. Тя и американския актьор са напускали заедно ресторант в Малибу, съобщават от "Backgrid".

Мъжът е с 14 години по-малък от Кортни. В момента той участва в "Criminal Minds: Evolution".

Още за отношенията четете в teenproblem.net

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