Защо жените са изложени на по-висок риск от проблеми с щитовидната жлеза?

Щитовидната жлеза е малък орган, но ролята му за организма е огромна. Разположена в предната част на шията и с характерна форма на пеперуда, тя произвежда хормони, които регулират обмяната на веществата, нивата на енергия, сърдечната дейност, телесната температура и дори репродуктивното здраве. Когато жлезата не функционира правилно, това може да засегне почти всяка система в тялото.

Жените са значително по-предразположени към заболявания на щитовидната жлеза в сравнение с мъжете. За съжаление, ранните симптоми често се приемат за последица от стрес, натоварено ежедневие, остаряване или настъпваща менопауза. Разпознаването на тези признаци навреме може да доведе до по-бързо поставяне на диагноза и успешно лечение.

Защо жените са изложени на по-висок риск?

Хормоналните промени през различните етапи от живота оказват сериозно влияние върху функцията на щитовидната жлеза. Пубертетът, бременността, периодът след раждането и менопаузата увеличават натоварването върху нея. Освен това автоимунните заболявания, които се срещат по-често при жените, са сред основните причини за нарушения във функцията на щитовидната жлеза, включително тиреоидит на Хашимото и болестта на Грейвс.

Рискът е по-висок и при жени с фамилна обремененост, предишни операции на щитовидната жлеза, лъчелечение в областта на шията или други автоимунни заболявания.

Постоянна умора без ясна причина

Един от най-характерните симптоми на намалената функция на щитовидната жлеза е постоянната умора. За разлика от обикновеното изтощение, тя не изчезва дори след достатъчно сън и почивка и може сериозно да затрудни ежедневните дейности.

При свръхактивна щитовидна жлеза също може да се появи отпадналост, но в този случай тя често е резултат от ускорения метаболизъм, повишеното натоварване на организма и нарушения сън.

Източник: Проблеми с щитовидната жлеза при жените – предупредителни признаци, които не бива да пренебрегвате