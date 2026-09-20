Онлайн сигурността е все по-важна тема за всеки от нас, тъй като все по-често буквално „живеем в мрежата“. В следващите редове ще ви споделим няколко прости навика, които могат драстично да намалят риска от кибератаки.

С какво да започнете?

Използвайте дълги, уникални и сложни пароли

Паролите са първата линия на защита. Всяка парола трябва да бъде дълга, уникална и сложна. Старайте се всяка парола да бъде поне 16 знака – това значително затруднява програмите за разбиване на пароли. Използвайте случайна комбинация от букви, цифри и символи. И най-важното: всяка парола трябва да бъде уникална. Не използвайте една и съща парола за различни акаунти.

Използвайте мениджър за пароли

Ако се чудите как да управлявате толкова много уникални пароли, отговорът е мениджър за пароли. Той е най-сигурният начин да съхранявате паролите си. Има много безплатни и сигурни опции.

Включете многофакторна автентикация (MFA)

MFA добавя допълнителен слой сигурност, като изисква нещо повече от парола за вход. Това може да бъде еднократен код, изпратен на телефона ви, биометрично сканиране или физически ключ за сигурност. Включете MFA за имейла, банкирането и социалните мрежи. Никога не споделяйте MFA кодове с никого.

Източник: Как да защитим данните си в интернет: 7 ценни съвета за сигурност