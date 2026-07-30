Почивката е лукс: Гърция вече е най-скъпата страна в Средиземноморието

Кризата с цените на живота, която притиска гръцките домакинства, превръща традиционната лятна ваканция от очаквана част от живота в лукс за мнозина. С нарастващите цени на билетите за фериботи, настаняването и горивото дори кратка почивка може да натовари семейния бюджет. За мнозина дестинациите на островите стават все по-недостъпни, тъй като разходите за пътуване с кола и ферибот могат да се доближат до самата цена на настаняването. В резултат на това дестинации на континента като Пелопонес, Епир, Централна Гърция и Халкидики се очертават като по-достъпни алтернативи, пише гръцкото издание To Vima.

Но пътуването с кола също има своята цена.

Високите цени на бензина и таксите за магистралите значително увеличават разходите за почивка. Пътуването в двете посоки от Атина до Нафплио струва около 57 евро за гориво и такси, докато пътуването до Метони възлиза на приблизително 118 евро. Разходите нарастват още повече с разстоянието: близо 130 евро за пътуване в двете посоки до Монемвасия и малко под 160 евро до Хорефто в Пелион.

Финансовият натиск се отразява в последните проучвания на общественото мнение, като близо 47% от анкетираните заявяват, че тази година няма да отидат на лятна почивка. Високите разходи за настаняване, посочени от над 75%, както и други основни разходи и нарастващите разходи за транспорт и гориво, са сред основните причини. Почти половината също така заявяват, че финансовото им състояние е по-лошо, отколкото преди година.

За тези, които все пак пътуват, дългите и безгрижни почивки все по-често се заменят със стратегии за съкращаване на разходите. Повече от 45% избират да отседнат в собствените си домове или в домовете на роднини и приятели, докато други намаляват разходите за хранене в ресторанти и за нощен живот и разчитат повече на пазаруване в супермаркети.

Тази тенденция подчертава нарастващия парадокс в туристическата икономика на Гърция. Докато броят на чуждестранните туристи продължава да достига рекордни нива, разходите за вътрешен туризъм намаляват, което отразява разширяващата се пропаст между силата на туристическия сектор и покупателната способност на гръцките домакинства.

Според ново международно проучване на Hellosafe, Гърция е най-скъпата средиземноморска страна за почивка през 2026 г., което поражда допълнителни опасения относно достъпността на летните пътувания за гръцките потребители.