Жега: В София оросяват булеварди и раздават вода

Във връзка с прогнозата за горещо време от Столичната община призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили, тъй като температурата вътре може да достигне до 50 градуса само за няколко минути.

От общината организират раздаване на бутилирана вода на три места в София от днес до петък.

От 13 ч. общински екипи ще раздават бутилки с вода пред Софийския университет, при метростанция "Сердика" и на пилоните на НДК.

През тези три дни ще работи и специално климатично убежище на улица "Веслец", където хората могат да се разхладят на закрито или в двора от 10 до 17 ч.

В следобедните часове ще бъдат оросени основните булеварди, улици и площади, за да се намали нагряването на настилките.

От общината припомнят, че е препоръчително да се избягва престоят навън между 11 и 17 ч., както и че екстремните горещини са предпоставка за пожари. Призовават хората да не изхвърлят стъклени бутилки или фолио на открито, тъй като могат да възпламенят отпадъци или сухи треви, да не хвърлят неизгасени фасове и кибритени клечки, да не палят огън на открито.