Тръмп: Ако Ормузкият проток не бъде отворен, иранците ще бъдат ударени много силно

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен "много скоро", а ако това не се случи, "иранците ще бъдат ударени много силно", предаде AFP.

Иран иска споразумение

В интервю за Fox News по време на посещението си в щата Калифорния американският държавен глава подчерта, че разговорите вървят добре и изрази увереност, че Иран има желание да постигне споразумение.

"Имам време", коментира още президентът републиканец по повод конфликта, който продължава вече повече от пет месеца.

Обсъжда се 60-дневен временен режим

Според Axios, който се позовава на регионални източници, в момента се обсъжда временно 60-дневно споразумение за организиране на корабоплаването през Ормузкия проток - стратегическия морски път между Персийския и Оманския залив.

По информация на медията проектът предвижда всички кораби, които навлизат в протока, да преминават по северен маршрут в ирански води, а тези, които го напускат - по южен маршрут в омански води. Не се предвиждат такси или други ограничения за преминаване.

Средната част на протока трябва да бъде разминирана

В рамките на тези 60 дни, докато продължат преговорите за окончателно споразумение, трябва да бъде разминирана средната част на протока.

Въпреки това AFP отбелязва, че компромисният вариант все още не е окончателно одобрен.