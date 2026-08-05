Откриха лотариен билет за 1 млн. евро на боклука

Лотариен билет за 1 милион евро бе намерен в боклука в Италия, след като отчаяната му притежателка помолила боклукчиите да ѝ помогнат да го открие, съобщи днес местна компания за събиране на отпадъци, цитирана от Франс прес.

Билетът бил „по чудо все още непокътнат“, когато служителите на компанията претърсили цели купища боклук в камиона си, каза пред АФП Роберто Никола Тоскано, директор на „Сервизи Амбиентали Норд Барезе“ (SANB) – компанията за събиране на отпадъци в град Битонто, близо до Бари, столицата на южния италиански регион Пулия.

Тоскано обясни, че когато притежателката на билета отишла в кварталния магазин в неделя, за да провери дали е билетът ѝ е печеливш след тегленето, машината отчела, че той е „неизплатим“, тъй като търговците на дребно могат да плащат само скромни печалби от лотарията, добавя БТА.

Те веднага се втурнали обратно към магазина, само за да открият, че билетът вече е изхвърлен и боклукът е събран.

Но с чист късмет успели да идентифицират точно камиона, взел боклука от магазина, и да го спрат.

Предвид риска от потенциално опасните отпадъци, боклукчийският камион бил закаран до базата на специализирана компания, разполагаща с нужното оборудване, за да извърши търсенето, каза Тоскано.

Служителите претърсвали контейнера с боклук повече от ден, откривайки различни касови бележки и билети.

„Сред тях бе и билетът, който търсехме, и той, сякаш по чудо, беше все още непокътнат“, заяви Тоскано.

Когато казал на притежателката на печелившия билет, че са го намерили, тя се разплакала „от емоция“, сподели той. И добави: „Бих я прегърнал, но говорехме по телефона“.