Гечев: "Кошница с грижа" дава резултат, но не е достатъчен

Цените на плодове и зеленчуци продължават да растат, въпреки мерките, които предприе правителството. Родните производители твърдят, че често работят на ръба на оцеляването - продават продукцията си под себестойност или дори я изхвърлят. В същото време държавата засилва проверките по границите за нелегален внос, стоки с неясен произход и фактури на занижени стойности.

Депутатът от “Прогресивна България” и председател Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание Явор Гечев е на мнение, че проблемът не е само в нелегалния внос. Според народния представител тези дисбаланси са се натрупали още от COVID-пандемията и тогава допълнително са се нарушили веригите на доставка.

“Има изключително големи аномалии на пазара. По-голямата аномалия в момента са плодовете и зеленчуците. Има спад, който обаче не се отразява достатъчно на цените за потребителите. В същото време цените на рафта са прекомерно големи, като не остават пари за самите производители“, коментира Гечев пред bTV.

Нелегален внос

Според Гечев проверките по границите са необходими, за да се установи дали в страната влиза продукция без необходимите документи или с изкуствено занижена фактурна стойност.

“Когато една продукция е законна и влиза от друга държава в Европейския съюз, ние не можем да я спрем. Но когато тя влиза без документи, без фактурна стойност или с много ниска фактурна стойност, това вече е нелоялна конкуренция към българските производители“, обясни депутатът.

Гечев даде пример с товар, който формално може да бъде деклариран като друга стока, за да бъде занижена стойността му и съответно да се плащат по-малко данъци и такси.

Според него държавата трябва не само да контролира границите, но и да изгради система, която позволява проследяване на цените и произхода на продуктите по цялата верига.

Кошница с грижа

Председателят на Комисията по земеделие коментира и мерките, наложени от правителството, по-специално “Кошница с грижа”. Според Гечев инициативата, макар и факт, не е достатъчна.

“Кошницата се купува. Идеята е да гарантира достатъчно ниски цени на основните продукти, които са в малката потребителска кошница, но според мен резултатът все още е недостатъчен“, каза депутатът от ПБ.

Предстои да се види и ефектът от новите правила за проследимост и санкциите срещу нелоялни търговски практики. Гечев очаква институциите, сред които Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите, да следят стриктно за нарушения.

Контрол върху вноса



Според председателя на земеделската комисия изходът от кризата няма да бъде постигнат с една мярка.

Необходими са едновременно по-силен контрол върху вноса, проследимост на продукцията, по-ясно обозначаване на българските стоки, по-добра защита от нелоялни търговски практики и насърчаване на кооперирането.

“Държавата ще трябва да се намеси много сериозно - със законодателство и с редица неща, които може да направи заедно с фермерите и потребителите, изграждайки доверие. Това е пътят. Няма друг. Той не е бърз“, подчерта Гечев.

В крайна сметка целта е една – българският производител да получава справедлива цена за труда си, а потребителят да има достъп до качествена българска храна на разумна цена.

Гечев подчерта, че тази промяна няма да стане за една нощ, но първите законодателни стъпки могат да поставят началото на по-устойчив модел – от фермата и кооператива, през търговеца, до трапезата на българския потребител.