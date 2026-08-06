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Захарова: Милиардите на Запада можеха да превърнат Украйна в Дубай

Готови са да харчат за разрушение и унищожение, каза дипломатът

06.08.2026 | 04:15 ч. 0
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Говорителят на руското външни министерство Мария Захарова коментира, че огромните суми, които западните държави харчат за подкрепа на киевския режим биха могли да превърнат Украйна в “технологичен Дубай”.

"Те [Западът] са готови да похарчат стотици милиарди за разрушение и унищожение. А когато става въпрос за съзидание, искат всеки път да отнемат все повече и повече“, отбеляза дипломатът в ефира на радио "Спутник“. 

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"Със средствата, които Западна Европа изпрати като така наречена помощ за киевския режим, Украйна можеше да бъде превърната в модерен "европейски Дубай“ – поне в технологично отношение", добави Захарова, цитирана от ТАСС.

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Тагове:

Мария Захарова Украйна Дубай Запада киевския режим
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