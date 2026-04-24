Туск поставя под въпрос лоялността на САЩ към НАТО

Полският премиер постави под въпрос лоялността на Америка към НАТО в случай на нападение от Русия.

Доналд Туск заяви, че въпросът за ролята на Америка в западния алианс трябва да има отговор скоро, тъй като Русия може да атакува член на алианса "само за месеци“.

Пред FT полският предмиер добави, че най-големият и най-важен въпрос за Европа е дали Съединените щати са готови да бъдат толкова лоялни, колкото е описано в нашите [натовски] договори.

Коментарите на Туск са рядък директен упрек за промяната на позицията на американския президент Доналд Тръмп относно НАТО.

От предупреждението, че ще изтегли САЩ изцяло от НАТО, до проучването на начини за наказване на алианса за това, че не прави достатъчно, за да помогне на войната му в Близкия изток, членовете на отбранителния блок са объркани какво иска Тръмп.

Той твърди, че "няма комплекси“ относно отношенията между Полша и САЩ, добавяйки: "Вашингтон се отнася към Полша като към най-добрия и най-близкия съюзник в Европа“.

Но той настоя: "За мен истинският проблем е какво е на практика, ако нещо се случи. Иска ми се да вярвам, че [член 5] все още е валиден, но понякога, разбира се, имам някои проблеми".

"Не искам да бъда толкова песимистичен, но това, от което се нуждаем днес, е и практически контекст", каза още Туск.

Рeакциите на НАТО

Той посочи безразсъдната реакция на НАТО на руското нахлуване на дронове в Полша миналата година, при което Кремъл изпрати около 20 дрона, нарушили полското въздушно пространство.

Малцина от съюзниците на Полша в НАТО го видяха като материална атака, като алиансът неохотно изпрати изтребители, за да свали някои от дроновете.

"Имах някои проблеми през нощта на септември, когато руснаците направиха тази доста мащабна провокация с дронове. Не ми беше лесно да убедя нашите партньори в НАТО, че това не е случаен инцидент, а е добре планирана и подготвена провокация срещу Полша. За някои от нашите колеги беше много по-лесно да се преструват, че нищо не се е случило. Ето защо искам да съм сигурен, че ако нещо се случи, че... Русия знае, че реакцията ще бъде твърда и недвусмислена", спомня си Туск.

Премиерът на Полша добави, че НАТО също трябва да се изправи срещу предизвикателството, което Русия си поставя: "За целия източен фланг, моите съседи... въпросът е дали НАТО все още е организация, готова политически и логистично да реагира, например срещу Русия, ако се опита да я атакува".

Пентагонът иска отстраняване на Испания

Предупреждението на Туск идва точно когато стана ясно, че Пентагонът проучва начини САЩ да накажат страните от НАТО за това, че не подкрепят войната с Иран, включително преразглеждане на претенциите на Обединеното кралство за Фолкландските острови и отстраняване на Испания от алианса.

Вариантите на политиката са подробно описани в имейл, изразяващ разочарование от предполагаемото нежелание или отказ на някои съюзници да предоставят на Вашингтон права за достъп, базиране и прелитане (ABO) за войната с Иран, каза американски служител пред Ройтерс.

В имейла се посочва, че ABO е "просто абсолютната базова линия за НАТО“, според служителя, който добави, че вариантите циркулират на високо ниво в Пентагона.

Меморандумът включва и опция за преоценка на дипломатическата подкрепа на САЩ за дългогодишни европейски "имперски владения“, като например Фолкландските острови близо до Аржентина.