Лудогорец продължава без грешка, Ботев (Пловдив) падна в Разград

Лудогорец победи Ботев (Пловдив) с 2:0 на стадион „Хювефарма Арена“ в двубой от петия кръг на Първа лига и продължи перфектния си старт на сезона. Шампионите записаха пети пореден успех, събраха максималните 15 точки и оглавиха еднолично класирането, пише gol.bg.

Домакините започнаха по-активно и още в 7-ата минута бяха близо до откриване на резултата. След центриране от корнер топката стигна до Алберто Салидо, чийто удар срещна страничната греда.

Логичното се случи в 32-ата минута. Бърнард Текпетей комбинира отлично със Симеон Шишков, след което центрира остро по земя. При опита си да изчисти Тимоти Ауани прати топката в собствената си врата за 1:0.

Само две минути по-късно Лудогорец нанесе втори удар. Текпетей изведе Руан Круз зад защитата, а бразилецът преодоля Ауани и с прецизен удар не остави шансове на Наумов за 2:0.

До почивката домакините можеха да направят преднината си още по-убедителна, но в добавеното време Наумов спаси отблизо удар с глава на Ивайло Чочев.

След почивката Лудогорец продължи да контролира събитията на терена. В 69-ата минута Симеон Шишков изведе великолепно Бърнард Текпетей сам срещу вратаря, но Даниел Наумов отново демонстрира класа и с поредното си спасяване запази резултата непроменен.

До края шампионите не допуснаха изненади и заслужено стигнаха до победата.

След петия си пореден успех Лудогорец е лидер в Първа лига с пълен актив от 15 точки. Ботев (Пловдив) остава на пето място със 7 точки.