Северна Корея заплаши Япония с "допълнителни военни опции"

Северна Корея предупреди, че ще разгледа "допълнителни военни опции" в отговор на действията на Япония, които Пхенян определи като стремеж страната да се върне към положението на "държава - военен престъпник", предаде Yonhap. Севернокорейската страна осъди и Вашингтон, че позволява на Токио да се превъоръжава.

Пхенян вижда стремеж към военна експанзия

Изявлението беше направено от Ким Йо-чен - влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, която често говори от името на брат си - и беше разпространено от държавните медии в страната.

Тя посочи като доказателство за по-широкия стремеж на Токио към военна експанзия последните действия на Япония, сред които тестовото изстрелване на крилати ракети Tomahawk с голям обсег и участието ѝ в ръководени от САЩ военни учения във Филипините.

"Япония, държава - военен престестъпник, ускорява превръщането си във военна държава, възползвайки се от острата и променлива международна ситуация, в която глобалните геополитически конфликти и конфронтацията между блоковете се изострят", заяви Ким в изявлението, публикувано от Корейската централна телеграфна агенция.

"Подобни военни действия доказват, че японските усилия да формулират притежание на способност за превантивен удар навлизат в етап на реално изпълнение", допълни тя.

Критики и към САЩ

Ким Йо-чен обвини Съединените щати, че подкрепят японските усилия и нарушават сигурността на други държави, използвайки Япония и Южна Корея като "ударна бригада" в Азиатско-тихоокеанския регион.

"Никога няма да останем пасивни наблюдатели на военната еволюция на Япония, която може да представлява сериозна заплаха за сигурността на Корейската народнодемократична република", подчерта тя, използвайки официалното име на страната.

Северна Корея готви "допълнителни военни опции"

"Въоръжените сили на КНДР и военното ръководство ще подготвят допълнителни военни опции, които очевидно се налагат заради трансформацията на Япония през последните дни", добави Ким, цитирана от БТА.