Магнитна буря от ниво G2 се очаква да засегне Земята днес, 17 август, показва прогнозата на Британската геоложка служба.

През последните дни геомагнитната обстановка е повишена заради въздействието на високоскоростен поток от слънчев вятър. На 15 август имаше вероятност за буря от по-слабото ниво G1, а активността се запази и на 16 август.

Причината за очакваното по-силно смущение са две изхвърляния на коронална маса от Слънцето.

Според предварителните изчисления и двете може да достигнат Земята през втората половина на 17 август. Именно тогава се очаква геомагнитната активност да се засили до ниво G2, което съответства на умерена магнитна буря.

При бури от това ниво са възможни смущения в работата на някои космически апарати и радиокомуникациите, както и колебания в електропреносните системи във високите географски ширини.

Скалата за геомагнитни бури включва пет степени – от G1 (слаба) до G5 (екстремна). G2 се определя като умерена.

При повишена геомагнитна активност специалистите съветват хората да спазват нормален режим на сън и почивка, да приемат достатъчно течности и да избягват прекомерната употреба на алкохол и кофеин.