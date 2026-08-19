Пет щастливи европейски музея ще получат безплатно танкове Т-72 за излагане – въпреки че НАТО е разкрило военните тайни на тази платформа още преди десетилетия. Правителството на Украйна обяви този месец, че ще дари пет пленени основни бойни танка Т-72 (ОБТ) на музеи в цяла Европа.

Машините, които са били "заловени или придобити" по време на продължаващия конфликт, ще бъдат дарени на институции в Дания, Естония, Латвия, Литва и Нидерландия – пет европейски държави-членки на НАТО, които силно подкрепиха военните усилия на Киев, откакто Русия започна своята непровокирана инвазия преди четири години и половина, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Министерството на отбраната на Украйна потвърди, че основните бойни танкове вече не са боеспособни и "не съдържат взривни компоненти". Въпреки че вече не са боеспособни, петте машини имат огромна пропагандна стойност, като демонстрират как една от най-прокламираните платформи е била лесно изведена от строя и пленена, въпреки че Москва е вярвала, че може да превземе съседната си страна само за няколко дни.

"Предаването на унищожени екземпляри от пленена военна техника на чуждестранни музеи ще допринесе за международните усилия за документиране на последствията от руската агресия срещу Украйна", обясни украинското министерство на отбраната в изявление за медиите. "Такива изложби в чужбина ще помогнат за разпространяването на обективна информация за продължаващата борба на Украйна за независимост и ще представят на международната общност осезаеми доказателства за войната."

Освен че позволява на западни туристи да видят руските превозни средства отблизо, Киев обяви също, че е пуснал правителствения портал TrophyLab, който предоставя на западни изследователи, инженери и компании от отбранителния сектор достъп до пленена руска военна техника за бъдещи проучвания.

Според данни от отворени източници украинските сили са пленили около 300 до 500 руски основни бойни танка Т-72 по време на боевете. Списъкът на холандския изследовател от отворени източници Oryx "Загуби на руска техника" показва, че има поне 319 визуално документирани случая на пленяване на тези танки. Важно е да се отбележи, че Oryx не регистрира загуби, които не могат да бъдат потвърдени с ясни фотографски или видео доказателства; поради това изследователите смятат, че общият брой може да е значително по-висок.

По време на Студената война военните и разузнавателните служби на САЩ полагаха изключителни усилия, за да се сдобият със съветска военна техника.

Сред най-търсените платформи беше Т-72, и фактът, че пет от тях ще бъдат предадени на европейски музеи, без съмнение ще донесе усмивка на лицата на много възрастни агенти от DIA и ЦРУ.

През 70-те години на миналия век Москва държеше картите си много близо до гърдите си, доставяйки танка само на най-доверените си чуждестранни партньори. Агенцията за отбранителна информация (DIA) на Пентагона и нейният граждански партньор, Централното разузнавателно управление (CIA), се мъчеха даполучат подробности за новия съветски основен боен танк (MBT), когато той беше представен през 70-те години – в един момент дори погрешно го класифицираха като Т-74.

В края на 70-те и началото на 80-те години бяха предприети множество опити за незаконно придобиване на танк за изследователски цели. Сред тях се откроява неуспешният опит на един бизнесмен от Ню Йорк да изнесе контрабандно два от тези танкове от Полша. Полковникът от американската армия Оливър Норт (по-известен с другите си дейности) направи скандален опит да купи пленен иракски Т-72 от Иран по време на ирано-иракската война, но и неговите усилия не стигнаха далеч.

През 1987 г., след повече от десетилетие на различни схеми, румънски търговец на оръжие продаде Т-72 на американски агенти. Той беше натоварен на борда на контейнеровоз, фалшиво описан като скрап, и пристигна на Запад. Към този момент обаче Т-72 вече беше на въоръжение от 14 години и беше изместен от по-модерни модели.

Само три години по-късно американската армия и коалицията от съюзници се изправиха срещу иракските Т-72 в Войната в Залива. Малко вероятно е откраднатият Т-72 да е помогнал по някакъв значителен начин на САЩ и съюзниците им, тъй като коалицията имаше превъзходно технологично и числено предимство в бронираната техника. Американският M1A1 Abrams и британският "Чалънджър 1" превъзхождаха Т-72 по всички показатели, както и пехотната бойна машина (ПБМ) M2 "Брадли".

Т-72 не оправда очакванията в Ирак – и в Украйна също не се представи особено добре. Огромно количество от руските основни бойни танкове (МБТ) бяха унищожени от преносими противотанкови ракетни пускови установки, а още стотици – от безпилотни летателни апарати (UAS).