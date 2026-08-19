Зеленски постави ключови задачи пред новия военен министър на Украйна
Хмара трябва да подобри оръжейните доставки и да разшири далечните удари срещу Русия
Ключовите задачи за новия министър на отбраната на Украйна са рационализиране на системите за производство, снабдяване и военни доставки на отбранителна техника на страната, както и разширяване на обхвата на възможностите за удари на далечни разстояния.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви това във видеообръщение , цитиран от Укринформ.
"Основната ми задача за министъра на отбраната на Украйна при тези обстоятелства е ефективно да рационализира нашата отбранителна система, нашите системи за производство и снабдяване, както и системата за снабдяване на военните. Това трябва да се направи, така че защитата на човешки живот в Украйна да разполага с всичко необходимо, за да отблъсне руски удари, да задържи позиции на фронтовата линия, да провежда активни операции и да нанесе значителни удари срещу Русия в отговор на нейния терор, тази война и тези убийства, които Путин на практика превърна в нова руска идеология“, каза Зеленски.
Президентът отбеляза също, че Евгений Хмара е демонстрирал по време на службата си в подразделението "Алфа“ на СБУ, че „не дава празни обещания и знае със сигурност, че окупаторите не могат да бъдат победени с празни обещания“.
„Очаквам Министерството на отбраната да разшири обхвата на нашите дълбоки удари. Заедно с украинските производители на оръжие, това ще осигури по-големи възможности за защита на украинското въздушно пространство и заедно с нашите партньори ще подобри възможностите на нашите отбранителни и настъпателни операции. Хмара и Драпати вече имат добро сътрудничество. Благодаря ви за това. Преди зимата ние в Украйна трябва да бъдем и ще бъдем максимално уверени в нашата отбрана и нашите позиции“, каза Зеленски.
На 18 август Зеленски внесе във Върховната рада кандидатури за Андрий Сибиха за външен министър и Евгений Хмара за министър на отбраната.
На 19 август Кабинетът на министрите одобри уволнението на Хмара от поста заместник-министър на отбраната.
Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров призова за провеждането на избори по време на война, отправяйки най-сериозното предизвикателство към президентството на Володимир Зеленски от началото на пълномащабното руско нахлуване преди четири години и половина.
„Демокрацията не може да бъде държана като заложник от Русия“, заяви Федоров във видео, публикувано в YouTube. По думите му Украйна се сражава именно защото иска „да остане свободна европейска държава“.
От началото на войната през 2022 г. в Украйна е въведено военно положение, което означава, че изборите са преустановени.
Федоров бе неочаквано освободен от поста министър на отбраната миналия месец, само шест месеца след назначаването си.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.