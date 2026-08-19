Зеленски постави ключови задачи пред новия военен министър на Украйна

Хмара трябва да подобри оръжейните доставки и да разшири далечните удари срещу Русия

Ключовите задачи за новия министър на отбраната на Украйна са рационализиране на системите за производство, снабдяване и военни доставки на отбранителна техника на страната, както и разширяване на обхвата на възможностите за удари на далечни разстояния.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви това във видеообръщение , цитиран от Укринформ.

"Основната ми задача за министъра на отбраната на Украйна при тези обстоятелства е ефективно да рационализира нашата отбранителна система, нашите системи за производство и снабдяване, както и системата за снабдяване на военните. Това трябва да се направи, така че защитата на човешки живот в Украйна да разполага с всичко необходимо, за да отблъсне руски удари, да задържи позиции на фронтовата линия, да провежда активни операции и да нанесе значителни удари срещу Русия в отговор на нейния терор, тази война и тези убийства, които Путин на практика превърна в нова руска идеология“, каза Зеленски.

Президентът отбеляза също, че Евгений Хмара е демонстрирал по време на службата си в подразделението "Алфа“ на СБУ, че „не дава празни обещания и знае със сигурност, че окупаторите не могат да бъдат победени с празни обещания“.

„Очаквам Министерството на отбраната да разшири обхвата на нашите дълбоки удари. Заедно с украинските производители на оръжие, това ще осигури по-големи възможности за защита на украинското въздушно пространство и заедно с нашите партньори ще подобри възможностите на нашите отбранителни и настъпателни операции. Хмара и Драпати вече имат добро сътрудничество. Благодаря ви за това. Преди зимата ние в Украйна трябва да бъдем и ще бъдем максимално уверени в нашата отбрана и нашите позиции“, каза Зеленски.

На 18 август Зеленски внесе във Върховната рада кандидатури за Андрий Сибиха за външен министър и Евгений Хмара за министър на отбраната.

На 19 август Кабинетът на министрите одобри уволнението на Хмара от поста заместник-министър на отбраната.

Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров призова за провеждането на избори по време на война, отправяйки най-сериозното предизвикателство към президентството на Володимир Зеленски от началото на пълномащабното руско нахлуване преди четири години и половина.

„Демокрацията не може да бъде държана като заложник от Русия“, заяви Федоров във видео, публикувано в YouTube. По думите му Украйна се сражава именно защото иска „да остане свободна европейска държава“.

От началото на войната през 2022 г. в Украйна е въведено военно положение, което означава, че изборите са преустановени.

Федоров бе неочаквано освободен от поста министър на отбраната миналия месец, само шест месеца след назначаването си.