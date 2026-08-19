38 случая и четири жертви на западнонилската треска в Северна Македония

38 случая на западнонилска треска и четири смъртни случая от заболяването са регистрирани в Северна Македония от началото на годината, съобщи Институтът за обществено здраве.

Според епидемиологичния доклад за западнонилската треска в страната към 18 август са регистрирани четири смъртни случая при пациенти с невроинвазивна форма на заболяването, като трима от тях са починали през последната седмица. Това са мъже на възраст между 62 и 83 години от Скопие, които са били хоспитализирани в Клиниката по инфекциозни болести и фебрилни състояния. При трима от починалите са установени съпътстващи заболявания. Диагнозата е потвърдена чрез серологично изследване на цереброспиналната течност.

От общо 38-те регистрирани случая 37 са в Скопие, а един – във Велес. 28 от заразените са мъже, а 10 – жени.

Регистрирани са 37 автохтонни случая и един случай при човек с пътуване до Гърция.

Повечето заразени са на възраст над 60 години – 33 души. Четирима са на възраст между 50 и 59 години, а един е на възраст между 20 и 29 години. Средната възраст на пациентите е 67,3 години.

„Всички регистрирани случаи през 2026 г. са сред хора с невроинвазивна форма на заболяването – енцефалит или менингит – и всички са били хоспитализирани“, посочва Институтът за обществено здраве.

37 от пациентите са били лекувани в Университетската клиника по инфекциозни болести и фебрилни състояния в Скопие, а един – в частната болница „Аджибадем Систина“.