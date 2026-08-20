BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 99

Захарова: Новите правила за мобилизация тласкат украинците в робство

Остава един месец до Единния ден за гласуване

20.08.2026 | 20:16 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

С новите си правила за мобилизация киевският режим принуждава украинците да отидат на фронта. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова,предава ТАСС.

"Никой в ​​украинското ръководство не е обяснил на обикновените украинци как ще живеят и ще оцелеят, изхождайки от предположението, че населението ще бъде доведено до такова робство, че ще бъде принудено да отиде на фронта за киевския режим, буквално не за дажба хляб, а просто за глътка живот", каза още Захарова.

Свързани статии

По думите ѝ, вероятността враговете на Русия в чужбина да организират екстремистки протести, за да дискредитират изборите за Държавната дума, е висока.

Тя отбеляза, че цялата подготвителна работа преди изборите се извършва стриктно в съответствие с указа на руския президент Владимир Путин от 16 юни 2026 г.

"Остава един месец до Единния ден за гласуване. И въпреки това остава голяма вероятност нашите врагове, меко казано, да се съсредоточат върху екстремистки и протестни действия, насочени към дискредитиране на Русия, нейното ръководство и опит за маргинализиране на избирателните процеси в нашата страна", отбеляза Захарова.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Русия Украйна война избори Захарова
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem