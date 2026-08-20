С новите си правила за мобилизация киевският режим принуждава украинците да отидат на фронта. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова,предава ТАСС.

"Никой в ​​украинското ръководство не е обяснил на обикновените украинци как ще живеят и ще оцелеят, изхождайки от предположението, че населението ще бъде доведено до такова робство, че ще бъде принудено да отиде на фронта за киевския режим, буквално не за дажба хляб, а просто за глътка живот", каза още Захарова.

По думите ѝ, вероятността враговете на Русия в чужбина да организират екстремистки протести, за да дискредитират изборите за Държавната дума, е висока.

Тя отбеляза, че цялата подготвителна работа преди изборите се извършва стриктно в съответствие с указа на руския президент Владимир Путин от 16 юни 2026 г.

"Остава един месец до Единния ден за гласуване. И въпреки това остава голяма вероятност нашите врагове, меко казано, да се съсредоточат върху екстремистки и протестни действия, насочени към дискредитиране на Русия, нейното ръководство и опит за маргинализиране на избирателните процеси в нашата страна", отбеляза Захарова.