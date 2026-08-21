Забраниха на комунистическата партия в Русия да използва Ленин на изборите

Руската комунистическа партия (КПРФ) препечата 20 000 предизборни вестника в Тюменска област, след като властите възразиха срещу снимка на Владимир Ленин.

Възражението се съсредоточи върху раздел от вестника, отразяващ паметник на Ленин, издигнат в Тоболск през 2024 г. с финансиране от КПРФ. Материалът беше илюстриран със снимка на паметника.

Забранено е на агитационни материали да бъдат изобразявани починали хора от май 2026 г. и това изглежда е първият случай, в който забраната е приложена на практика, според руския бизнес всекидневник "Комерсант".

Николай Шадрин, член на регионалната избирателна комисия, уведоми комунистите за възражението и КПРФ препечата вестника без снимката на паметника.

Тюменската регионална избирателна комисия заяви, че не е получила официално никакви вестници на КПРФ с изображение на паметника на Ленин, но потвърди, че публикуването на материала би нарушило новите изисквания на закона за предизборната кампания.

"Изображението на починали хора под каквато и да е форма, независимо дали е паметник или картина, не може законно да бъде поставяно върху предизборни материали", добави комисията.

Русия ще проведе избори на различни нива на 20 септември 2026 г., включително избори за депутати от Държавната дума.

"Единна Русия" си осигури първото място в бюлетината за изборите за Държавната дума, както и в бюлетините в 21 от 39 региона за регионални парламентарни избори (почти статистическа невъзможност при случаен теглене). Партията "Яблоко" заемаше второто място в бюлетината за Държавната дума, но Върховният съд отстрани партията от надпреварата.