Стотици чуждестранни туристи са в неизвестност след наводненията в Непал

Общият брой на жертвите при внезапните наводнения и кални свлачища, засегнали пограничния регион между Непал и китайския автономен регион Тибет достигна 157 души, а още стотици са в неизвестност, сред които има и чуждестранни туристи, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс и Франс прес.

Полицията в Непал обяви днес, че е открила телата на 157 души, а общият брой на жертвите в резултат на природното бедствие досега е най-малко 160 души, включително трима в пограничен китайски район, предаде БТА.

Няколко часа по-рано китайски държавни медии съобщиха, че трима души са загинали при свлачище в селище в пограничен район, а още 265 души са в неизвестност.

На видеозапис от охранителна камера, видян от АФП, се вижда как

мощен поток поглъща многоетажна сграда с хората, които се опитват с бяг да я напуснат.

Друг видеозапис показва огромна вълна, подобна на цунами, която се стоварва върху паркинг, разположен над река, която само преди няколко минути е била спокойна. При удара се виждат пометени с унищожителна сила сгради и автобуси.

Министър-председателят на Непал Балендра Шах призова сънародниците си да останат единни. "Държавата е до вас с всичките си средства и ресурси", увери Шах, предаде бТВ.

Органите на реда в Непал съобщиха, че полицията и спасителните екипи продължават да евакуират семейства, живеещи в наводнените райони, а спасителите не спират да търсят оцелели сред калта и отломките, след като кални порои затрупаха долните етажи на високи сгради.

Близо 403 туристи, сред които 341 чужденци, бяха обявени за изчезнали

няколко часа след катастрофата, съобщи Министерството на културата, туризма и гражданската авиация на Непал.

Сред издирваните в неизвестност са граждани на Индия, Малайзия, Южна Африка, САЩ, Австралия и Нидерландия. Потвърдено е, че сред изчезналите има и много европейци. Южна Корея сформира кризисен щаб, тъй като нейни граждани са работили по изграждането на водноелектрическа централа в района.

Засегнати са пътища, мостове, комуникационна и енергийна инфраструктура. 42-километровият път, свързващ Бетравати с граничния пункт Расувагади на границата с Китай, е повреден на множество места, като няколко бетонни моста са били отнесени от водата.

​Непалските власти съобщават и за изчезнали служители на силите за сигурност.

По последни данни 26 полицаи са в неизвестност, а спасителните операции продължават.

Дипломатическата ни мисия в Делхи продължава да следи ситуацията в координация с местните власти и мисиите на държавите членки на Европейския съюз в региона. Посолството ни има готовност да окаже необходимото съдействие при необходимост, посочват от министерството.