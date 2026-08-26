Дали това е началото на края за Зеленски?

През 458 г. пр.н.е. Цинцинатус, след като спаси Рим, се върна към земеделието. През 1945 г. Уинстън Чърчил беше отстранен от поста си чрез гласуване от изморената от войната британска общественост. През 2026 г. наближава ли моментът, в който Володимир Зеленски също ще окачи на куката зелената си тениска?

Михаил Федоров, бившият министър на отбраната на Украйна, не спомена по име бившия си шеф в своя взривоопасен призив за президентски избори тази седмица, но очевидно точно това имаше предвид.

Въпреки че ходът му беше посрещнат с широко недоволство в Украйна, която остава под военно положение и ежедневни бомбардировки, той извади на дневен ред дилема, която става все по-остра с всяка изминала година от войната.

В кой момент необходимостта от национална отбрана се превръща в подкопаване на демокрацията? Кога лидерът във военно време трябва да се откаже? Колко дълго Украйна може да остави настрана нормалната политика, когато проучванията показват, че мнозина копнеят за смяна на правителството?

"Демокрацията не може да бъде държана като заложник от Русия", заяви 35-годишният Федоров в деветминутно видеообръщение, публикувано във вторник. "Трябва да намерим законен, безопасен и реалистичен механизъм, който да позволи на Украйна да възстанови пълноценен демократичен процес, дори и в условията на продължителна война."

Осъждането на „системна криза на управлението“ и призивът за преустройство на „старата система“ ясно показаха какво има предвид. Зеленски, чийто мандат официално приключва през май 2024 г., трябва да си тръгне, пише за The Telegraph Роланд Олифант, главен анализатор по външна политика.

Провеждането на избори по време на война обаче е в противоречие с украинската конституция и, според мнозина, с здравия разум. Непрекъснатите руски бомбардировки с дронове и ракети биха превърнали гласуването в самоубийствена мисия.

Много украинци, включително най-заклетите политически опоненти на Зеленски, се опасяват, че Москва бързо ще се възползва от завръщането на предизборната политика, за да посее раздор и разделение, и без съмнение ще се опита да манипулира резултата.

Фактът, че в продължение на седем години Федоров лоялно е служил на правителството, което сега атакува, не помогна на каузата му. След като е заемал постовете първи вицепремиер на Украйна и министър на цифровата трансформация, през януари тази година той започна шестмесечния си мандат в Министерството на отбраната.

На Федоров се приписваше ръководството на нова стратегия, вдъхновена от дроновете, която изглеждаше, че обръща хода на войната по време на неговия мандат. Но може би, което е още по-важно, той беше приветстван от много войници и цивилни като реформатор, който най-накрая би могъл да се справи с ендемичната корупция и да наложи отдавна очакваните военни реформи. Накратко, той се превърна в мишена за онези, които вярват, че Украйна не може да си позволи да продължава да воюва по начина, по който го е правила досега.

Въпреки това Федоров се скара с Александър Сирски, началника на Генералния щаб, по повод тактиката и ресурсите, което накара Зеленски да го уволни миналия месец.

Това предизвика незабавна обществена реакция, при която хиляди излязоха по улиците на Киев, за да поискат възстановяването му на поста и уволнението на Сирски. В крайна сметка Зеленски се поддаде на натиска от демонстрациите и уволни Сирски, но Федоров не си върна поста.

Няма съмнение в популярността на бившия министър на отбраната. Или поне така беше до интервенцията във вторник, която изглежда се е обърнала срещу него.

Победителят в избори, компрометирани от войната, никога не би могъл напълно да претендира за легитимността на истински свободни и честни избори,

което фатално подкопава националното единство в разгара на борбата за оцеляването на Украйна.

Такива настроения изглежда са широко разпространени, включително сред хора, които не се свенят да мърморят срещу Зеленски, който не е отговорил директно на предизвикателството на Федоров.

Дори Дмитро Козятински, бивш войник, който организира протестите с искане Федоров да бъде възстановен на поста министър на отбраната, се дистанцира от идеята.

"Гледам негативно на изборите по време на война. Не мога да си представя как технически да се даде възможност на хиляди войници, които в момента са на фронта, да гласуват и да се кандидатират за длъжности. Също така съм дълбоко загрижен за обществените разделения по време на изборния процес и как това би могло да повлияе на хода на войната", написа Козятински в публикация в X.

Друзі, хочу подякувати всім, хто виходив на цей протест! Вважаю, що все було не дарма: щонайменше ми домоглися звільнення Сирського і призначення Драпатого, чого мало хто міг очікувати ще місяць тому. Я цьому неймовірно тішуся. Шкода, що так і не вдалося налагодити діалог між… — Дімасик вже не в ЗСУ (@deemasseek) August 19, 2026

Показателно е, че дори най-сериозните действителни и потенциални съперници на Зеленски в президентската надпревара – бившият президент Петро Порошенко, бившият министър-председател Юлия Тимошенко и бившият шеф на армията и настоящ посланик в Лондон Валерий Залужни – продължават да спазват табуто за политическа конфронтация.

Всичко това изглежда, че ще попречи на политическите амбиции на Федоров – поне засега.

Но това не е цялата история. Бившият министър може и да е преценил погрешно настроенията в обществото, но той изразява недоволство, което се чува все по-често в Украйна, една пета от която остава окупирана от руски сили.

Проучване на Киевския международен институт по социология (KIIS), публикувано през юни, установи, че 67 процента от украинците искат нов президент след войната, което е увеличение спрямо 23 процента през 2023 г. Но най-новите проучвания показват също, че само 15 процента от украинците подкрепят провеждането на избори по време на война.

Междувременно проучване на KIIS за рейтинга на одобрение на самия Зеленски, публикувано през юли, сочи, че той се ползва с доверието на 56% от украинците, поне докато войната продължава. За сравнение, Федоров се ползва с доверието на 63% от населението.

Напрежението между тези две стремежи – единство срещу Русия, от една страна, и копнеж за политическа промяна, от друга – става все по-осезаемо, колкото по-дълго се проточва конфликтът.

Екипът на Зеленски е наясно с това напрежение и е обсъждал възможността за провеждане на избори, ако бъде постигнато примирие.

Президентът е подложен и на натиск от чужбина, като миналата година Белият дом на Доналд Тръмп намекна, че Киев „използва войната“, за да избегне избори. Зеленски отговори, че Украйна би могла да бъде готова за избори в рамките на 90 дни, ако съюзниците ѝ помогнат да гарантират сигурността на страната.

По-рано тази година кабинетът на Зеленски според информациите се е обърнал към Залужни, за да поиска уверение, че той няма да се кандидатира на такива избори. Бившият главнокомандващ отказа да даде такова обещание.

Засега подобни дискусии остават чисто теоретични. Войната, законът и общественото мнение изключват провеждането на избори в близко бъдеще.

Но тъй като перспективите за примирие все още са мрачни, може все пак да настъпи момент, казва Орисия Луцевич, заместник-директор на програмата за Русия и Евразия в "Чатъм Хаус", когато консенсусът срещу провеждането на избори по време на война да се промени.

Един наближаващ повратен момент може да настъпи след три години, предполага бившият служител по въпросите на сигурността. Към този момент Зеленски ще наближава 10 години на власт – което съответства на максималния брой от два пълни президентски мандата, разрешени в мирно време.

Обществото може да започне да се пита за какъв вид война е била предвидена конституционната забрана за избори? Петгодишна война? Десетгодишна война? А какво ще стане след 15 години? Ако войната продължи десетилетия, означава ли това, че президентството на Зеленски също трябва да продължи десетилетия?

Нарастващото напрежение между инстинктивните демократични стремежи на украинците и необходимостта да се запази единството пред лицето на руската атака отразява и факта, че личната популярност на Зеленски вече отдавна е отминала своя връх.

Репутацията на президента беше сериозно накърнена от поредица от корупционни скандали, в които бяха замесени близки сътрудници, от възприеманата липса на отчетност и от тенденцията към централизиране на властта. За разлика от Чърчил, който включи опозиционната Лейбъристка партия в коалиция по време на войната, Зеленски никога не е включвал опонентите си по същия начин.

Някои от проблемите на Зеленски, включително превръщането на Федоров от съюзник в политически съперник, са резултат от неговите собствени действия.

Уволнението на Федоров миналия месец беше ненужна грешка.

За много млади украинци това изглеждаше като поредното предателство спрямо технологично напредналото, прозападно ориентирано и свободно от корупция бъдеще, за което се борят от Майдана през 2014 г., когато беше свалено проруското правителство на Виктор Янукович.

Оттук произтичат протестите, както и решението на Федоров да се превърне в лидер на опозицията.

Това обаче е само върхът на айсберга от вътрешнополитическите проблеми на Зеленски. Миналото лято той беше принуден да направи неудобен обрат, след като един необмислен план за ограничаване на независимостта на антикорупционните органи предизвика първите антиправителствени протести от началото на войната през февруари 2022 г.

Няколко месеца по-късно същите тези органи разкриха разследване, в което няколко висши правителствени служители бяха замесени в схема за отчисления в размер на 100 млн. долара (73 млн. лири) в рамките на държавния монопол в ядрената енергетика.

Министрите на енергетиката и правосъдието на Зеленски бяха принудени да подадат оставка, след като имената им бяха посочени. Няколко седмици по-късно Андрий Ермак, дългогодишният му шеф на кабинета, също подаде оставка.

Този скандал избухна отново в сряда, когато Зеленски беше принуден да уволни Ирина Мудра, заместник-шеф на президентския кабинет, след като украинските медии съобщиха, че в дома ѝ се извършва претърсване във връзка с нови обвинения, свързани с делото.

Нито един от последните британски премиери не би оцелял при такава всеобхватна криза. Все пак Зеленски е преживял предишни бури и няма причина да се смята, че няма да оцелее и при тази, отбелязва Фесенко.

Той все още е легитимният президент. Както от конституционна, така и от практическа гледна точка, провеждането на избори е невъзможно. Нито пък оставка по примера на Киър Стармър би задоволила критиците. Съгласно конституцията, той би бил заменен от Руслан Олексийович Стефанчук, председателя на парламента, който е негов близък съюзник.

Междувременно няма очевидно решение на напрежението между националното единство и демокрацията.

Междувременно може би това невъзможно искане е просто таран за нещо друго – начин да се изрази нарастващото усещане сред много украинци, както войници, така и цивилни, че ако искат да спечелят войната, нещата не могат да продължат така, както са.