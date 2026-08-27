Вашингтон подготвя тежък удар по Русия: санкции до 100% за купувачите на руски петрол и газ

Американски сенатор, предлагащ законопроект за широкообхватни санкции срещу Русия, заяви в сряда, че се надява той да бъде „чукът“ за усилията на президента Владимир Путин да финансира войната му в Украйна, пише Ройтерс.

Сенатор Ричард Блументал, демократ от Кънектикът, който се срещна с украинския президент Володимир Зеленски и висши служители по време на посещение в Киев, заяви, че законопроектът има силна републиканска подкрепа в Камарата на представителите, след като лесно премина първоначалното гласуване в Сената миналия месец.

"Путин разбира само сила", каза Блументал на пресконференция. "А законопроектът за санкции срещу Русия е чук, който може да има вида сила, която Путин разбира."

Въпреки че демократите като цяло подкрепят санкциите, някои изразиха загриженост, че това ще даде на републиканския президент Доналд Тръмп свобода на действие да налага допълнителни тарифи, включително на съюзниците на САЩ.

Законопроектът ще санкционира висши руски служители и ще позволи на Тръмп да определи тарифи до 100% за най-големите купувачи на руски петрол и газ, които включват Китай и Индия, в опит да спре потоците от приходи към Москва.

Блументал заяви, че изключенията в законопроекта ще пощадят европейските съюзници от налагането на тарифи, което ще успокои опасенията, изразени от някои демократични законодатели. Блументал каза още, че е помолил Зеленски да лобира пред членовете на Камарата на представителите в подкрепа на приемането му.

Зеленски разговаря с няколко сенатори във Вашингтон миналия месец преди гласуването по законопроекта, което се състоя в деня на погребението на неговия съавтор, покойния сенатор Линдзи Греъм.

Блументал каза, че Зеленски "сърдечно и с готовност се е съгласил" с искането му.