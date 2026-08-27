Ключов обрат в Газа: "Хамас" се съгласи да предаде властта и да се разоръжи

"Хамас" и другите въоръжени фракции в Ивицата Газа са се съгласили да се откажат от оръжията си и да предадат управлението на преходна администрация, призната от ООН, заяви Николай Младенов – върховен представител за Газа на Съвета за мир, създаден от американския президент Доналд Тръмп.

"За първи път "Хамас" и въоръжените фракции в Газа се съгласиха да свалят оръжията си и да предадат властта на преходна администрация, призната от ООН", написа Младенов в Х.

Той каза още, че евентуален срив на примирието между Израел и "Хамас" може да доведе до ситуация, от която връщане назад няма да бъде възможно.

Съгласуваната с "Хамас" на 30 юли пътна карта предвижда процесът по разоръжаване да бъде наблюдаван от Международните стабилизационни сили.