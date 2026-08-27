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Ключов обрат в Газа: "Хамас" се съгласи да предаде властта и да се разоръжи

Процесът по разоръжаване да бъде наблюдаван от Международните стабилизационни сили

27.08.2026 | 09:02 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

"Хамас" и другите въоръжени фракции в Ивицата Газа са се съгласили да се откажат от оръжията си и да предадат управлението на преходна администрация, призната от ООН, заяви Николай Младенов – върховен представител за Газа на Съвета за мир, създаден от американския президент Доналд Тръмп.

"За първи път "Хамас" и въоръжените фракции в Газа се съгласиха да свалят оръжията си и да предадат властта на преходна администрация, призната от ООН", написа Младенов в Х.

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Той каза още, че евентуален срив на примирието между Израел и "Хамас" може да доведе до ситуация, от която връщане назад няма да бъде възможно.

Съгласуваната с "Хамас" на 30 юли пътна карта предвижда процесът по разоръжаване да бъде наблюдаван от Международните стабилизационни сили.

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Тагове:

Николай Младенов Хамас Газа Израел война
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