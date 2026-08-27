Един български гражданин е в неизвестност след наводненията в Непал

Официална информация от Непал потвърждава, че един български гражданин е сред хората, които все още са в неизвестност след тежките наводнения в района на Расува. Това показва актуализираният списък на Туристическия борд на Непал от 27 август 2026 г., съобщи за TravelNews Преслав Кондов, управител на туроператора Adventure Team Bulgaria.

В документа са посочени общо 644 души от различни държави, които към 12:00 часа местно време все още се водят в неизвестност. Сред тях е и един гражданин на България.

"Българинът не е част от организираната туристическа група, уточни пред TravelNews Преслав Кондов. По думите му няма информация за пострадали българи от организираната група, която се намира в Непал. Групата не е била на засегнатото място по време на бедствието.

Наводненията в северен Непал са сред най-тежките природни бедствия в страната през последните години. Районът на Расува, близо до границата с Тибет, беше връхлетян от внезапна мощна приливна вълна, предизвикана от свлачище от лед и скални маси. Бедствието разруши пътища, мостове, сгради и прекъсна комуникациите в редица населени места. Спасителните операции продължават.

По последни международни данни стотици хора остават в неизвестност в Непал и Тибет, като сред тях има значителен брой чуждестранни туристи и поклонници. Властите продължават издирването с хеликоптери и спасителни екипи.