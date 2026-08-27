BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 43

Един български гражданин е в неизвестност след наводненията в Непал

Значителен брой чуждестранни туристи се издирват

27.08.2026 | 11:56 ч. Обновена: 27.08.2026 | 12:13 ч. 2
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Официална информация от Непал потвърждава, че един български гражданин е сред хората, които все още са в неизвестност след тежките наводнения в района на Расува. Това показва актуализираният списък на Туристическия борд на Непал от 27 август 2026 г., съобщи за TravelNews Преслав Кондов, управител на туроператора Adventure Team Bulgaria. 

В документа са посочени общо 644 души от различни държави, които към 12:00 часа местно време все още се водят в неизвестност. Сред тях е и един гражданин на България.

"Българинът не е част от организираната туристическа група, уточни пред TravelNews Преслав Кондов. По думите му няма информация за пострадали българи от организираната група, която се намира в Непал. Групата не е била на засегнатото място по време на бедствието.

Свързани статии

Наводненията в северен Непал са сред най-тежките природни бедствия в страната през последните години. Районът на Расува, близо до границата с Тибет, беше връхлетян от внезапна мощна приливна вълна, предизвикана от свлачище от лед и скални маси. Бедствието разруши пътища, мостове, сгради и прекъсна комуникациите в редица населени места. Спасителните операции продължават.

По последни международни данни стотици хора остават в неизвестност в Непал и Тибет, като сред тях има значителен брой чуждестранни туристи и поклонници. Властите продължават издирването с хеликоптери и спасителни екипи.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Непал българин неизвестност наводнения
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem