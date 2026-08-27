БСП-София: Поредната атака срещу Вапцаров е опит за реваншистки ревизионизъм

Поредната атака срещу Никола Вапцаров, сега поднесена като културен дебат, е част от продължаващите опити за реваншистки ревизионизъм на българската история.

Това заявяват в официална позиция членовете на Изпълнителното бюро на Градския съвет на БСП – София.

Реакцията им е по повод отворено писмо от Асоциация "Памет за утре" срещу решение на Министерството на културата за първи път да връчи държавна награда "Никола Вапцаров" за високи творчески резултати в областта на поезията.

"Поетът Никола Вапцаров отново е изправен до стената и към него летят куршуми. Днес едни безпаметни слуги на чужди господари са насочили дулата и пак безпощадно стрелят, пишат в позицията си членовете на Изпълнителното бюро на БСП – София.

Години наред определени среди лансират тезата, че не е имало фашизъм в България. Отричането на антифашистката съпротива е основно оръжие в този идеологически реакционизъм. Особена мерзост е използването на паметта за жертвите на политическото насилие за реабилитация на антихуманния монархофашистки режим в България!

Реабилитацията и нормализацията на фашизма и нацизма, която тече от години в България чрез подобни действия на безпаметни слуги на чужди господари, е изключително тежка присъда за бъдещето на българското общество.

Конюнктурното редактиране на историята, оскверняването на паметта на героите, посичането и разчленяването на паметници водят до зверства като убийството на Георги на Младежкия хълм в Пловдив.

Думите на Умберто Еко са нашият завет днес: "Ур-фашизмът е все още около нас, понякога съвсем неприкрит. Ур-фашизмът може да се върне под най-невинното прикритие. Наше задължение е да го разкрием и да посочим с пръст всяко негово проявление - всеки ден, във всяка част на света". Затова безпаметните днес нямат право да бъдат "Памет за утре"!", заявяват в позицията си от БСП - София.