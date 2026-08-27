Цанко Цанков за преплуването на Ламанша: Нулева видимост, дъжд и множество медузи

Силни океански течения, вълнение, почти нулева видимост, физически кризи и стотици ужилвания от медузи са съпътствали Цанко Цанков по време на преплуването на Ламанша. Българинът преодоля протока за 9 часа и 21 минути без спиране.

В предаването "България сутрин" плувецът сподели, че изпитанието му продължило до последните метри – при първия опит да излезе на брега той загубил равновесие и се наранил.

"Изключително щастлив съм, че успях да преплувам Ламанша.

Това е шестият за мен и предпоследен най-труден маратон от общо седем на планетата", разказа Цанков.

Условията в Ламанша са изключително променливи – мъгла, дъжд, вятър и силни океански течения. Цанков и британският му екип са разполагали само с един 12-часов прозорец, в който условията позволявали "атаката" на протока.

Плувецът стартира в ранните часове на 23 август. До четвъртия час условията са сравнително благоприятни, но след това се появява вълнение и започнали първите физически кризи.

"Опитът, който съм натрупал, създава увереност. Подготвен съм за всичко, което ме очаква в океана", увери Цанков в ефира на Bulgaria ON AIR.

За подготовката си той е преплувал около 1300 тренировъчни километри за период от четири месеца, като е тренирал в открити води край Бургас, включително и по тъмно.

Едно от най-тежките изпитания били медузите.

Цанков е плувал сред стотици хиляди мекотели, докато видимостта във водата била почти нулева.

"Имах стотици ужилвания. Нямат нищо общо с черноморските медузи. Просто трябва да се изтърпи", сподели той.

Драматичен се оказва и самият финал. При първия опит да излезе на сушата Цанков губи равновесие и се наранява по лявата ръка и двата крака. Наложило се да остане още няколко минути във водата, преди при втория опит да успее да излезе на брега.

Ламанша е шестото и предпоследно изпитание за българина от серията от седем големи плувни маратона, които си е поставил за цел да преодолее.

Следващото предизвикателство е протокът Цугару в Япония, който Цанков планира да преплува през юли следващата година.