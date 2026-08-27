Нова евродиректива за потребителските кредити, целта е ограничаване на риска

Новите правила за потребителските кредити трябва да осигурят по-добра защита на хората, особено при бързите кредити. Това коментира кредитният консултант Тихомир Тошев в студиото на "България сутрин".

Новата европейска директива е насочена именно към ограничаване на риска потребителите да изпадат в прекомерна задлъжнялост и трябва да бъде въведена в българското законодателство до края на ноември.

"Основната полза от нея е точно това. Там много ясно се задължава кредиторът да оцени кредитоспособността на клиента преди да му даде парите", посочи Тошев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той отбеляза, че в момента това изискване не се спазва достатъчно при бързите кредити и посочи случаи на хора с множество едновременно активни заеми.

По думите му има клиенти с 8, 10, 12, а дори и повече бързи кредита, които вече не могат да обслужват.

Тошев подчерта, че в България съществува Централен кредитен регистър, в който се вижда задлъжнялостта на клиентите. Според него проблемът е, че част от компаниите не спазват правилата за оценка на кредитоспособността.

"Тяхната цел е да ти дадат кредита, а пък ти после да се оправяш как ще го връщаш."

Кредитният консултант предупреди, че бързият кредит трябва да се използва само за краткосрочни и спешни нужди, а не за покупки като нов телефон, техника или почивка.

"Ако имат бърз кредит, не им трябва втори", категоричен беше Тошев.

Той обясни, че новите правила ще обхващат и потребителските кредити, като предвиждат по-строги изисквания към рекламата, предварителната информация за клиентите и начина, по който се представя оскъпяването.

Лихвите по ипотечните кредити

По отношение на ипотечните кредити Тошев посочи, че лихвите в България остават исторически ниски. По думите му те започват от около 2,12% и най-често са в диапазона 2,6–2,7%.

"Продължаваме да сме едни от най-ниските лихви в Европа", каза експертът и прогнозира по-динамичен край на годината за имотния и ипотечния пазар.